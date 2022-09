Liên quan tới sự việc 6 con tê giác hai sừng chết đột ngột tại khu sinh thái ở Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), một nguồn tin cho hay, chủ khu sinh thái từng mua 9 con tê giác, 6 con tê giác chết thuộc lứa này. Tất cả số tê giác này được mua từ nước ngoài với giá trên dưới 5 tỷ đồng mỗi con. Hiện còn 3 con tê giác sống.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Tăng Văn Luyện – Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết địa phương đã nắm được thông tin về sự việc. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao những cá thể tê giác này chết.

Tê giác nuôi tại khu sinh thái ở Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Ảnh: STMT

Còn ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, 6 con tê giác chết đồng loạt vào ngày 16/9 vừa qua. Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi cục kiểm lâm, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc làm rõ.

"6 cá thể tê giác chết là loài tê giác 2 sừng ở châu Phi, được khu sinh thái nhập khẩu về từ nước ngoài, mỗi cá thể có nặng hơn 1 tấn. Hiện công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu gửi ra Hà Nội để xét nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân khiến 6 cá thể tê giác chết. Hiện 6 cá thể tê giác này được tiêu hủy theo đúng quy trình" - ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 16/9, tại khu sinh thái ở Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), 6 con tê giác bỗng dưng chết chưa rõ nguyên nhân.

Khu sinh thái nơi 6 cá thể tê giác chết đồng loạt có tổng diện tích 300ha tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Nơi đây có vườn thú hoang dã với 70 loài động vật, hơn 2.000 cá thể thú, trong đó có nhiều cá thể quý hiếm như hổ trắng, tê giác, linh dương sừng kiếm, hươu cao cổ…