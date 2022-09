Nghệ An: Công an vào cuộc vụ 6 con tê giác chết tại khu sinh thái ở Diễn Lâm

Vụ 6 con tê giác chết ở khu sinh thái trên địa bàn Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), Chi cục Kiểm lâm Nghệ An và Công an đã vào cuộc.