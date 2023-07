6 nhóm dự án nhà ở đang vướng mắc chưa được cấp sổ hồng ở TP.HCM là những nhóm nào?

Hơn 81.000 nhà ở chưa được cấp sổ hồng

Chiểu hôm qua (5/7), Thường trực HĐND TP.HCM đã có phiên giải trình về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức và cá nhân tại các dự án nhà ở trên địa bàn.



Phiên giải trình này có mặt 5 doanh nghiệp bất động sản gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên (Resco), Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) và Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) và Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA).

Tại phiên giải trình, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, giai đoạn từ ngày 1/7/2014 đến nay, TP.HCM có 335 dự án được đưa vào sử dụng với hơn 191.000 căn nhà (gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ). Trong đó, hơn 110.000 căn nhà đã được cấp sổ hồng và còn lại hơn 81.000 căn nhà chưa được cấp.

Hàng chục ngàn nhà ở, căn hộ tại TP.HCM chưa được cấp sổ hồng. Ảnh: Gia Linh

Trong số hơn 81.000 căn nhà này có 8.372 căn đã có thông báo thuế, chờ chủ sở hữu nộp thuế. 39 dự án với 19.958 căn đang thực hiện cấp sổ hồng, nay phải tạm ngừng cấp do phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Bên cạnh đó, 10.277 căn thuộc 18 dự án phải tạm dừng thủ tục cấp sổ hồng do đang thanh tra, điều tra; 8.918 căn chưa cấp sổ hồng do vướng các quy định về loại hình bất động sản mới; 4.657 căn chưa cấp sổ hồng vì các vướng mắc như đang xác định lại diện tích đất sử dụng chung của chung cư, truy thu tiền, rà soát lại đối tượng mua nhà. Và 28.907 căn chưa cấp sổ hồng do chủ đầu tư, người mua nhà chưa nộp hồ sơ xin cấp sổ hồng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, hơn 81.000 nhà ở tại TP.HCM chưa được cấp sổ hồng xuất phát từ nguyên nhân. Trong đó, chủ yếu do vướng mắc về pháp lý, nghĩa vụ tài chính, thanh tra, điều tra, loại hình nhà ở mới, chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ, chủ đầu tư vi phạm...

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay, để đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho người dân, UBND TP.HCM chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp tháo gỡ 6 nhóm khó khăn. Kết quả, từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6/2023, TP.HCM đã giải quyết cấp cho 1.672/8.372 sổ hồng thuộc nhóm 1.

Tại phiên giải trình, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Từ đó, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người dân, cũng như thất thu ngân sách cho Nhà nước.

Nhiều dự án hơn 20 năm vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận cho người dân. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, theo Chủ tịch HĐND TP.HCM, thực tế có nhiều dự án hơn 20 năm vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận cho người dân, làm phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại. Từ đó, cần đẩy nhanh quá trình cấp sổ hồng, gỡ vướng các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo quyền lợi cho người dân.



6 nhóm dự án vướng mắc chưa được cấp sổ hồng

Trong phiên giải trình, ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, vướng mắc lớn nhất trong việc cấp sổ hồng cho người dân nằm ở vấn đề xác định nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, vấn đề xác định nghĩa vụ tài chính đang có điểm vênh giữa Luật ngân sách và Luật Nhà ở.

Thực tế, hàng ngàn người dân tại TP.HCM nhiều năm qua phải sống trong cảnh bất an vì nhà ở, căn hộ chưa được cấp sổ hồng. Nhiều người đã bỏ số tiền lớn hàng tỷ đồng để mua nhà nhưng vẫn chưa được sở hữu nhà theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, để giải quyết vấn đề sổ hồng cho người dân, tháng 5/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã ban hành kế hoạch tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đối với 81.000 căn nhà trên địa bàn TP.HCM.



Sở này đã phân nhóm các dự án vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp sổ. Cụ thể, nhóm 1: Gồm 47 dự án với 8.159 căn nhà chưa cấp giấy chứng nhận không có vướng mắc về mặt pháp lý, chỉ chờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Sở sẽ tổ chức buổi làm việc trực tiếp với Cục Thuế TP, Chi cục Thuế các quận, huyện, TP.Thủ Đức và các doanh nghiệp dự án để đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp dự án.

TP.HCM phân loại các nhóm dự án để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng. Ảnh: Gia Linh

Nhóm 2 là đối với 30.061 căn nhà chưa cấp giấy chứng nhận do doanh nghiệp dự án chậm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Sở sẽ tổ chức làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp nhằm đôn đốc thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Thời gian tổng hợp danh sách dự án trong quý 2, thời gian tổ chức làm việc trực tiếp là trong quý 3.



Nhóm 3 là đối với 29 dự án với 10.019 căn chưa cấp giấy chứng nhận do vướng mắc về loại hình bất động sản mới chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. Với nhóm này, trong tháng 5, Sở sẽ tổ chức buổi tập huấn với sự tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường với vai trò báo cáo viên để hướng dẫn liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận cho các loại hình này.

Tiếp theo đó, nhóm 4 là đối với 39 dự án với 19.958 căn chưa cấp giấy chứng nhận do phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung. Trong đó, 23/39 dự án đang được các đơn vị tư vấn thực hiện thẩm định giá, sau khi nhận được chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn, khẩn trương thực hiện tổng hợp trình Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố xem xét, thẩm định.

Đối với 16/39 dự án còn vướng mắc thực hiện nghiên cứu nhằm xác định những khó khăn, bất cập để đề ra biện pháp giải quyết phù hợp, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nhóm 5 gồm 6 dự án với 4.653 căn chưa cấp giấy chứng nhận do các vướng mắc khác. Sở sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ những nội dung vướng mắc này, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thời gian thực hiện từ quý 2 đến quý 3.

Và cuối cùng, nhóm 6 gồm 18 dự án với 8.235 căn chưa cấp giấy chứng nhận do đang thanh tra, kiểm tra, điều tra. Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết sẽ có văn bản trao đổi với cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra về khả năng tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính về cấp sổ hồng, thời gian thực hiện từ quý 2 đến hết quý 3.