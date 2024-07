6 Tháng đầu năm 2024, BVBank hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận

Về Ngân hàng Bản Việt - BVBank

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) được thành lập năm 1992, trải qua 31 năm phát triển và 10 năm đổi mới, BVBank đã và đang tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường tài chính và mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đối tác, cổ đông.

Với mong muốn đến gần khách hàng hơn, từ 12/2023, BVBank chính thức ra mắt logo mới nhằm đồng bộ hóa nhận diện thương hiệu mới trên toàn hệ thống, tiến nhanh trên lộ trình "trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ".

Hiện diện tại 33 tỉnh thành trên cả nước với 126 đơn vị kinh doanh, số lượng khách hàng mới tăng trưởng liên tục, hơn 50% mỗi năm, BVBank kỳ vọng sẽ trở thành địa chỉ giao dịch tài chính tin cậy của khách hàng. Bên cạnh đó, BVBank cũng hướng đến trở thành một trong các ngân hàng có sự chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả. Trong năm 2022, BVBank vinh dự đón nhận 6 giải thưởng quốc tế: Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất (do Global Banking & Finance Review bình chọn); Ngân hàng có giải pháp ngân hàng di động thân thiện với người dùng nhất (do tạp chí The Global Economics trao tặng); Ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm tại Việt Nam (do Asia Banking & Finance – Retail Banking Awards trao tặng ); Ngân hàng số sáng tạo nhất (do Global Business Outlook trao tặng); Ngân hàng có ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất (do tạp chí FinanceAsia Country Awards bình chọn); Ngân hàng dẫn đầu tăng trưởng giao dịch về chi tiêu thanh toán thẻ NAPAS trong năm 2022. Ngoài ra, BVBank cũng được ghi nhận là Ngân hàng có hệ thống Quản trị thương hiệu xuất sắc nhất (do Công ty MiBrand chuyên sâu về nghiên cứu thị trường & phát triển, định giá thương hiệu bình chọn) cùng hàng loạt các giải thưởng uy tín trong nước.