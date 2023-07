6 vấn đề cốt lõi trong hoạt động chuyển đổi số của tổ chức, doanh nghiệp

Vừa qua, Hội Truyền thông số Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia: "Kiến tạo giá trị từ Chiến lược Dữ liệu trong kỷ nguyên AI". Trong phiên thảo luận đã có nhiều ý kiến tâm đắc chia sẻ về kinh nghiệm cũng như những kiến nghị nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số Việt Nam.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: Thanh Tùng.

Trong khuôn khổ diễn đàn, ông Vũ Kiêm Văn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam nêu rõ, với mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức, hình thành năng lực tư duy dữ liệu cho các nhóm đối tượng đang triển khai chính quyền số - kinh tế số - xã hội số trong bối cảnh năm 2023 được Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số chọn là "Năm dữ liệu số quốc gia", Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Thông tin Truyền thông số phối hợp với các đơn vị đồng hành khác tổ chức Diễn đàn "Kiến tạo giá trị từ Chiến lược Dữ liệu trong kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo". Diễn đàn là hoạt động quan trọng trong kế hoạch của Chương trình Thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số quốc gia.

Theo chia sẻ của ông Vũ Kiêm Văn, Diễn đàn nhằm thảo luận các vấn đề về Chủ trương - chính sách, hành lang pháp lý và chiến lược dữ liệu quốc gia; Kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại các tập đoàn lớn; Xây dựng hệ sinh thái sản phẩm từ chiến lược dữ liệu; Tư duy dữ liệu trong kiến tạo giá trị sản phẩm; Hình thành năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu; An toàn dữ liệu & Giải pháp về an ninh, bảo mật trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo...

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Trần Tịnh Minh Triết, Giám đốc Giải pháp SAP Việt Nam cho rằng, chuyển đổi số không phải sự lựa chọn mà là con đường bắt buộc. Để chuyển đổi số bắt buộc phải có dữ liệu. Trong bối cảnh hiện nay, dữ liệu là một loại tài sản quý, vô hình dù chưa bao giờ có trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Ông Trần Tịnh Minh Triết, Giám đốc Giải pháp SAP Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng.

Chia sẻ câu chuyện các công ty Ấn Độ sử dụng dữ liệu để dự đoán nhu cầu, từ đó đặt mua trước nguyên liệu sản xuất với giá thấp hơn, ông Triết mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam cần có sự quan tâm hơn đến tài nguyên dữ liệu, trái tim của chuyển đổi số để tăng lợi thế cạnh tranh...

Ông Huỳnh Long Thủy, Tổng Giám đốc VieON thì nhấn mạnh vấn đề tư duy về an toàn dữ liệu. Theo ông Thủy, một yếu tố tiên quyết trong việc khai thác dữ liệu là cần đặc biệt chú ý về việc xây dựng các chính sách về an toàn dữ liệu nội bộ; xây dựng hệ thống dữ liệu đó bảo mật và sự tuân thủ các quy định về an toàn thông tin và dữ liệu. Chính vì vậy, khi doanh nghiệp bắt đầu triển khai hệ thống dữ liệu lớn (Big Data), cần đặc biệt chú ý về việc xây dựng các chính sách về an toàn dữ liệu nội bộ; trong đó, các doanh nghiệp cần triệt để tuân thủ theo Nghị định 13/2023/ND-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo cho rằng, để chuyển đổi số thành công, tổ chức và doanh nghiệp cần giải quyết tốt 6 vấn đề cốt lõi, trong đó có chia sẻ thông tin và mục tiêu để mọi người đều hiểu rõ về những gì đang diễn ra và tại sao chuyển đổi số là cần thiết; xây dựng lòng tin và cam kết để tất cả có thể hiểu và ủng hộ sự thay đổi. Từ đó, tạo mục tiêu, động lực để cùng tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi...