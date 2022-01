600 triệu đồng, nên chọn Honda City RS lướt hay Toyota Raize mới?

Ở thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, trong khoảng giá 600 triệu đồng, người dùng có rất nhiều lựa chọn các dòng xe từ SUV, sedan đến MPV. Mỗi dòng xe sẽ có một ưu thế nhất định để cạnh tranh và hướng đến những khách hàng riêng.

Vậy với 600 triệu đồng, Honda City RS và Toyota Raize mới sẽ phù hợp với những khách hàng nào tại Việt Nam.

Toyota Raize dành cho người thực dụng

Toyota Raize lợi thế ở khoảng sáng gầm xe. Ảnh Toyota.

Với một chiếc xe dành cho gia đình, Toyota Raize đáp ứng khá tốt các nhu cầu di chuyển cơ bản hàng ngày. Đặc biệt, mẫu xe này sở hữu lợi thế khi cạnh tranh với các đối thủ cùng tầm giá ở khoảng sáng gầm 200mm của một chiếc SUV.

Khi chạy Toyota Raize, người dùng có thể dễ dàng leo vỉa hè mà không phải lo ngại như những mẫu sedan truyền thống. Đặc biệt, những gia đình ở Hà Nội hay Tp. Hồ Chí Minh nên cân nhắc một chiếc SUV như Raize khi đường phố thường xuyên ngập úng.

Toyota Raize có nhiều tính năng an toàn. Ảnh Toyota.

Ngoài ra, Toyota Raize có lợi thế hơn Honda City RS nhờ có thêm tính năng an toàn cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang. Dù đã bị cắt hệ thống ga hành trình thích ứng so với thị trường Nhật, nhưng không thể phủ nhận Toyota Raize vẫn nhiều tính năng an toàn trong tầm giá.

Bên cạnh đó, Toyota vẫn luôn là thương hiệu được người Việt yêu thích nên Raize cũng có lợi thế lớn khi cạnh tranh trong tầm giá 600 triệu đồng.

Honda City RS - Đẹp, rộng rãi và lái hay

Honda City RS có thiết kế bắt mắt. Ảnh S.P.

Một chiếc Honda City RS hiện nay đang được chào bán với mức giá khoảng 600 triệu đồng với số ODO khoảng 5.000 - 7.000km. Với một chiếc xe hơi, số km lăn bánh trên được coi vẫn còn khá ít và mới trải qua lần bảo dưỡng đầu tiên và vẫn gần như mới.

Khi đặt cùng những chiếc xe tầm giá 600 triệu đồng ở Việt Nam, có thể nói Honda City RS là cái tên đáng chọn nhất bởi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội.

Về thiết kế, Honda City RS thế hệ thứ 5 gây ấn tượng mạnh với khách hàng nhờ ngoại hình trẻ trung, thể thao. Xe sử dụng hệ thống đèn pha LED, logo RS đầy thể thao ở mặt ca-lăng và đèn hậu LED nổi khối giúp xe tạo ra sự khác biệt.

Nội thất Honda City RS đầy thể thao. Ảnh S.P.

Nếu để tìm ra một chiếc xe rộng nhất trong tầm giá 600 triệu đồng, Honda City RS chắc chắn đứng đầu. Đặc biệt, không gian hàng ghế thứ 2 của xe không đối thủ với khả năng tối ưu cực tốt của thương hiệu Nhật Bản. Đồng thời, thiết kế khoang nội thất cũng đầy thu hút với màn hình giải trí mới, cụm điều hòa núm xoay cảm giác sang trọng và vô-lăng D-Cut.

Honda City sử dụng động cơ dung tích 1.5L, 4 xi-lanh thẳng hàng cho công suất cực đại 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm kết nối với hộp số vô cấp CVT.

Honda City RS có khả năng vận hành ấn tượng. Ảnh S.P.

Nói về khả năng vận hành, Honda City RS vượt trội hơn hẳn Toyota Raize dùng máy 1.0L tăng áp. Honda City có khả năng tăng tốc ấn tượng, người dùng có thể tùy chọn chuyển số S với trải nghiệm cảm giác lái thể thao hơn.

Trong khi đó, Toyota Raize dù dùng động cơ tăng áp nhưng khả năng tăng tốc vẫn khá hạn chế và tiếng máy "gào" khá lớn.

Tiếng động cơ của Toyota Raize "gào" khá lớn khi tăng tốc. Ảnh Toyota.

Nhìn chung, Toyota Raize có lợi thế khi sở hữu khoảng sáng gầm tốt, nhiều tính năng an toàn. Trong khi đó, Honda City RS là chiếc xe đáng chọn nhất trong tầm giá 600 triệu đồng nhờ thiết kế bắt mắt, không gian rộng rãi và khả năng vận hành ấn tượng.