66.600 tỷ đồng lợi nhuận: Đỉnh mới nửa tỷ USD, MB "vượt mặt" Techcombank và VPBank

Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý I/2023.

66.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 82% đến từ TOP 10

Thống kê của Dân Việt cho thấy, số ngân hàng có lợi nhuận tăng trưởng dương trong quý I/2023 vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo (19 ngân hàng), với tốc độ tăng từ 2,7% - 74% so với cùng kỳ.



Trong đó, VietBank là nhà băng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cao nhất (74,3%), từ 113 tỷ đồng lên 197 tỷ đồng.

Đứng vị trí thứ 2 về tốc độ tăng là Kienlongbank với 59,1%. Với mức tăng này, lợi nhuận trước thuế của Kienlongbank đạt 202 tỷ đồng trong quý này.

Vị trí thứ 3 và BIDV với hơn 2.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tăng thêm so với 3 tháng đầu năm 2022.

Sacombank ghi nhận mức tăng trưởng 50% về lợi nhuận trước thuế trong quý I/2023, tương ứng "có thêm" 794 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Một số ngân hàng hiện có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ở mức 2 con số còn có: Vietcombank (12,8%); MBBank (10,2%); ACB (25,3%); SHB (12,2%); VIB (18,2%); OCB (17,6%); Bắc Á Bank (36,2%); PG Bank (20,5%).

Ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn trong số 19 ngân hàng nêu trên là MSB (2,1%); ABBank (6,4%).

8 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế "đi lùi" trong quý I/2023, trong đó ngân hàng Bản Việt là ngân hàng có lợi nhuận trước thuế "bốc hơi" mạnh nhất lên tới 85,5%, từ 173 tỷ đồng (quý I/2022) xuống chỉ còn 25 tỷ đồng (quý I/2023).

Tương tự, NCB cũng chỉ báo lãi 4,4 tỷ đồng trong quý này, trong khi cùng kỳ lãi 20 tỷ đồng (tương ứng giảm 78%).

VPBank cũng sụt giảm tới 60% về lợi nhuận khi quý này không còn khoản thu nhập đột biến nào.

Lợi nhuận trước thuế quý I lập đỉnh mới, thứ hạng TOP 10 xáo trộn mạnh

Cũng theo thống kê của Dân Việt, trong số gần 30 ngân hàng được thống kê chỉ riêng 10 ngân hàng TOP đầu về lợi nhuận đã báo lãi tổng cộng hơn 54.500 tỷ đồng, chiếm gần 82% tổng số lợi nhuận trước thuế của gần 30 ngân hàng được thống kê.

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất trong quý lần lượt là: Vietcombank, BIDV, MB, VietinBank, Techcombank, ACB, VPBank, SHB, HDBank, VIB.

Đáng chú ý, bảng xếp hạng này đã có nhiều thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, quý I/2023, Vietcombank là quán quân về lợi nhuận, với con số tuyệt đối lên tới 11.200 tỷ đồng (gần nửa tỷ USD).

VPBank như đã đề cập do không có khoản thu nhập đột biến như trong quý I/2022 đến từ hoa hồng bảo hiểm, do đó nhà băng này chỉ lãi trước thuế 4.116 tỷ đồng. VPBank cũng là ngân hàng có chi phí vốn cao và chi phí trích lập dự phòng tăng tới 55% do nợ xấu tăng trong quý I/2023. Kết quả, VPBank từ vị trí số 1 về lợi nhuận trong quý I/2022, năm nay đã lùi về vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng.

Vị trí á quân lợi nhuận ngân hàng năm nay thuộc về BIDV với 6.920 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bỏ lại cả Techcombank, MBBank, VietinBank, VPBank.

Vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng là MBBank với 6.512 tỷ đồng. Tuy nhiên, sự thăng hạng nhanh chóng của MBBank cũng để lại cho nhiều nhà đầu tư sự quan ngại bởi nợ xấu "phình to" và nắm trong tay cả tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp. Đây cũng chính là những vấn đề nhiều cổ đông chất vấn ban lãnh đạo nhà băng này tại đại hội đồng cổ đông diễn ra mới đây.

Vị trí thứ tư về lợi nhuận năm nay thuộc về VietinBank với gần 6.000 tỷ đồng lợi nhuận. Như vậy, 3 ngân hàng có vốn nhà nước đều đang là những nhà băng đang "ăn nên làm ra" nhất hệ thống.

Trong khi đó, Techcombank bị lùi xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng quý I. Mức độ tập trung lớn vào trái phiếu, bất động sản trong khi các thị trường này gặp khó khiến kết quả kinh doanh quý I/2023 của ngân hàng này đi lùi.

ACB, SHB, HDBank và VIB là các nhà băng còn lại thuộc TOP 10 về lợi nhuận quý I/2023.

Ở chiều ngược lại, các ngân hàng có lợi nhuận thấp nhất đến thời điểm này (vẫn còn vài ngân hàng chưa công bố báo cáo tài chính) là NCB, Saigonbank, PGBank, Kienlongbank, VietABank, Bắc Á Bank, ABBank…