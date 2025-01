Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh và 10 dấu ấn nổi bật trong năm 2024

Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh với 2 cơ sở tọa lạc vị trí trung tâm thành phố Vinh, tổng quy mô 800 giường bệnh giường bệnh kế hoạch, mỗi ngày tiếp đón hơn 3000 lượt khám ngoại trú, 800 người bệnh điều trị nội trú.

Trong năm 2024, bệnh viện đã nỗ lực không ngừng nghỉ và gặt hái được những thành tựu nổi bật gồm: Đầu tiên là công tác, nâng tầm chuyên môn, phát triển khoa học kỹ thuật – Bên cạnh việc triển khai thường quy các kỹ thuật theo danh mục phân tuyến của bệnh viện hạng II, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tự hào làm chủ được nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu của tuyến tỉnh và tuyến trung ương, khẳng định sự phát triển chuyên môn toàn diện.

Can thiệp Tim - Mạch và tán sỏi đường mật, sỏi thận qua da bằng Laser; Phẫu thuật nội soi cắt: Khối tá tụy; Dạ dày, Đại tràng toàn bộ; Phân thùy phổi... Phẫu thuật thần kinh cột sống: Thoát vị đĩa đệm cột sống; Máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng; máu tụ trong não...; Phẫu thuật điều trị các bệnh sàn chậu; Cấp cứu và Hồi sức tích cực: Lọc máu liên tục; Hạ thân nhiệt; Kiểm soát huyết động bằng PICCO…

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện, hỗ trợ chuyên môn - Cùng Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An… Bên cạnh đó, hàng tuần bệnh viện tham gia hội chẩn trực tuyến các ca bệnh với các bệnh viện Tim Hà Nội, Việt Đức, Bạch Mai, Từ Dũ, Nhân dân gia định 115…

Đào tạo, phát triển đội ngũ y bác sĩ chuyên sâu – Năm 2024, bệnh viện đầu tư kinh phí nhiều nhất (hơn 5 tỷ đồng) cho công tác đào tạo đội ngũ cán bộ sau đại học và chuyên sâu bằng hình thức "cầm tay chỉ việc". Cử 9 bác sĩ học Chuyên khoa cấp II, 18 bác sĩ, điều dưỡng học chuyên khoa cấp I, 109 Bác sĩ, điều dưỡng đi học các khóa ngắn hạn, đào tạo liên tục các chuyên ngành: Siêu âm tim trẻ em, cấp cứu cơ bản, kỹ thuật tán sỏi thận qua da, tán sỏi đường mật qua da dưới hướng dẫn DSA, điện quang can thiệp dưới chụp mạch số hóa xóa nền, phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa, phẫu thuật nội soi cột sống, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, chụp và can thiệp động mạch vành.

Đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại - Hệ thống chụp, can thiệp tim- mạch DSA 2 bình diện là một trong những minh chứng điển hình. Đây là thiết bị được đánh giá cao về tính năng ưu việt, hỗ trợ tối đa cho các ca chụp mạch và can thiệp tim mạch. Ngoài ra, bệnh viện còn trang bị nhiều máy móc hiện đại khác như máy siêu âm 4D, hệ thống phẫu thuật nội soi tiên tiến, và các thiết bị hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh thế hệ mới.

Không ngừng cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại cả 2 cơ sở để tạo nên không gian bệnh viện khang trang, xanh- sạch- đẹp, tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh khi đến khám chữa bệnh.

Là "Mô hình điểm" chuyển đổi số trong quản lý khám chữa bệnh, quản trị bệnh viện cho nhiều đơn vị, cơ sở y tế trên cả nước đến tham quan, học tập- Điểm nổi bật về chuyển đổi số trong năm 2024 của bệnh viện là thanh toán không dùng tiền mặt với đa dạng các hình thức thanh toán ở cả khu vực ngoại trú và nội trú (tỷ lệ 73%), đặc biệt triển khai thành công tạm ứng, thanh toán và hoàn ứng online cho người bệnh điều trị nội trú ngay tại khoa, tạo thuận tiện, giảm thiểu thời gian chờ đợi cho người bệnh.

Quản lý chất lượng bệnh viện- Hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu đặt ra trong Kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2024. Thường xuyên cập nhật, xây dựng, triển khai và giám sát các qui trình KCB, qui trình quản lý thống nhất trong toàn viện. Điểm chất lượng bệnh viện tiếp tục duy trì tốp đầu trong các bệnh viện công lập của tỉnh nhà (năm 2023 đạt 4.27; dự kiến năm 2024 đạt 4.30). Chỉ số hài lòng người bệnh luôn nằm tốp 10 trên phạm vi cả nước.

Nghiên cứu khoa học– Trong năm tham gia 61 đề tài nghiên cứu khoa học, 9 sáng kiến và 1 đề tài cấp tỉnh. Tổ chức thành công "Hội nghị Khoa học Thường niên" với quy mô lớn, thu hút sự tham gia của hơn 500 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế đến từ nhiều khoa/phòng.

Hoạt động từ thiện, an sinh xã hội- Năm 2024 đặt dấu ấn lần đầu tiên Bệnh viện ĐKTP Vinh tổ chức Chương trình "Hòa nhịp yêu thương" mang âm nhạc đến với người bệnh. Chương trình rất thành công, để lại nhiều cảm xúc, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, kêu gọi được nguồn tài trợ hơn 450 triệu đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cho người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, bệnh viện đã triển khai thường kỳ chuỗi chương trình "Thắp lên hi vọng, Trao gửi nghị lực" được tổ chức đa dạng các hoạt động đồng hành cùng người bệnh chạy thận nhân tạo: Tiếng hát dành cho người bệnh, Yoga trị liệu, Đọc sách và tư vấn cùng Bác sĩ; Chương trình "Yoga cười- Nụ cười an vui" dành cho người bệnh điều trị nội trú.

Phong trào nổi bật- Bệnh viện tham gia Hội thi Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2024, giành Giải nhì chung cuộc; Giải Tiểu phẩm xuất sắc nhất; đạt giải trong cuộc thi ảnh online "Nét đẹp điều dưỡng Việt Nam": Giải tập thể Đoàn kết và Giải cá nhân; đạt Giải khuyến khích, "Báo chí viết về mô hình dân vận khéo tỉnh Nghệ An năm 2024".