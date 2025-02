7 bóng hồng khuynh đảo thời Tam Quốc, gồm những ai?

Năm 208, Tào Tháo khởi binh đánh Kinh Châu, Lưu Tông hàng Tào Tháo. Lưu Bị bỏ chạy về phía nam, bị quân Tào truy kích đến tận Đương Dương - Tràng Bản, thất lạc cả gia quyến. May nhờ có Triệu Vân phá vòng vây, cứu được Cam Phu Nhân và sau đó tìm thấy My phu nhân (bị thương nặng ở đùi) đang bế A Đẩu (con của Lưu Bị với Cam Phu nhân). Tuy nhiên, do sợ vướng chân Triệu Vân, My phu nhân đã gieo mình xuống giếng khô tự vẫn.