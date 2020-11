7 chiến sĩ công an bị khởi tố về hành vi 'nhận tiền chạy tội' trong vụ án ma túy

Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt và khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 7 bị can nguyên là cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

Theo đó, 7 bị can cùng bị khởi tố về hành vi "nhận tiền chạy tội" do liên quan đến việc bắt giữ một số người có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó yêu cầu những người bị bắt đưa tiền thì cho về, không xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, cuối năm 2019, khi các bị can đều làm việc tại Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú), gồm các ông: Phạm Thanh Tuấn (Thiếu tá, Trưởng Công an phường), Lê Văn Quý (Trung tá, Phó Trưởng Công an phường), Lê Văn Hòa (Trung tá, Phó Trưởng Công an phường), Nguyễn Đăng Chiến (Thượng úy), Nguyễn Đức Hiền (Đại úy), Võ Quang Kế (Đại úy), Phạm Ngọc Vy (Thượng úy).

Trong đó, Nguyễn Đăng Chiến (cảnh sát khu vực phường Phú Thọ Hòa) là người trực tiếp làm việc và ghi lời khai của những người bị Công an phường Phú Thọ Hòa bắt giữ do có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, ngày 6/9/2019, L.N.M. bị Công an phường Phú Thọ Hòa bắt khi đang mang trong người 20 viên thuốc lắc, 5 khay ma túy tổng hợp.

Tại công an phường, cán bộ lấy lời khai là Nguyễn Đăng Chiến, sau đó một cán bộ khác mặc thường phục là Nguyễn Đức Hiền vào gặp M. yêu cầu đưa tiền để giải quyết cho về. Hiền đã cho M. mượn điện thoại gọi người nhà thu xếp được 100 triệu để giải quyết cho M. về và không bị xử lý

Tiếp đó, ngày 8/12/2019, L.M.C. bị Công an phường Phú Thọ Hòa bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trong người có 1,2g ma túy đá. Sau khi lấy lời khai, một cán bộ Công an vào gặp C. đặt vấn đề nếu đưa tiền sẽ giải quyết cho về (sau đó C. nhận dạng được người này là Nguyễn Đức Hiền, cán bộ công an phường).

Sau khi C. được Hiền cho sử dụng điện thoại trao đổi với người nhà, người nhà đã mang lên 140 triệu đồng tiền mặt và 2 chỉ vàng đưa cho C. Hiền hướng dẫn C. bỏ bọc tiền và vàng vào sau bồn cầu chứa nước trong nhà vệ sinh, 6h sáng hôm sau Hiền giải quyết cho C. đi về.

Trước những sự việc trên, ngày 5/11, 7 bị can nguyên là cán bộ, chiến sĩ công an được mời lên Công an quận Tân Phú làm việc. Sau đó, 7 bị can này bị khởi tố và tạm giam để điều tra hành vi "nhận tiền chạy tội".