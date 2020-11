Bắt quả tang 17 nam, nữ dân chơi thác loạn bằng ma túy tại nhà nghỉ

Ngày 3/11, Công an thành phố Huế cho biết, lực lượng thuộc cơ quan này vừa phát hiện nhiều đối tượng nam, nữ đang thác loạn bằng ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Đó là nhà nghỉ Hello, địa chỉ tại số 12 đường Lê Hồng Sơn, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại nhà nghỉ Hello ở thành phố Huế.

Cụ thể, vào lúc 2h ngày 31/10, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Huế và Công an phường Xuân Phú bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh nhà nghỉ Hello.

Qua test nhanh có 17/20 đối tượng trong số này dương tính với ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại các phòng 301, 305, 401 của nhà nghỉ có 20 nam, nữ đang tụ tập "bay lắc". Qua test nhanh có 17/20 đối tượng trong số này dương tính với ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm chủ nhà nghỉ và các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.