7 dự án với diện tích gần 180 ha ở huyện Bến Lức chấm dứt hoạt động

Chiều 27/5, ông Lê Thành Út - quyền Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (tỉnh Long An) xác nhận, UBND huyện vừa ra thông báo chấm dứt các dự án đã được UBND tỉnh ban hành văn bản chấm dứt hoạt động trên địa bàn huyện.

"Việc thực hiện này là để tiếp tục kêu gọi đầu tư chứ không phải xóa quy hoạch", ông Út nói rõ.

Một số dự án xã Tân Bửu, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An tiếp giáp huyện Bình Chánh (TP.HCM) chậm triển khai phải chấm dứt hoạt động. Ảnh: Thiên Long

Trong 7 dự án diện tích gần 180 ha nói trên hầu hết là những khu đất "vàng" tiếp giáp huyện Bình Chánh (TP.HCM), gần đường Vành đai 3 đi ngang qua.

Cụ thể, các dự gồm: Dự án khu dân cư Ba Làng – Bình Chánh diện tích khoảng 40ha tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức của Công ty TNHH Hoa viên Gò Đen; Dự án khu dân cư nhà vườn Mỹ Yên Garden khoảng 10 ha tại xã Mỹ Yên của Công ty phần Việt Dũng; Khu dân cư thương mại dịch vụ Phú Mỹ diện tích 60,07ha tọa lạc ở 2 xã Tân Bửu và xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức giáp huyện Bình Chánh (TP.HCM) của Công ty CP Đầu tư dự án Thịnh Phát.

Dự án kéo dài chậm chậm triển khai UBND huyện thông báo phải chấm dứt hoạt động. Ảnh: Thiên Long

Dự án khu dân cư Vàm Cỏ Đông với diện tích khoảng 24ha tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức của Công ty TNHH Bất động sản Vàm Cỏ Đông (Long An); Dự án khu dân cư nông thôn, diện tích khoảng 30,6ha tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức của Công ty TNHH Sài Gòn An Lạc; Dự án khu dân cư Hạnh Phúc (The Happy House) với diện tích khoảng 12ha tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức đối với Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Tân Phú Land làm chủ đầu tư; Khu dân cư diện tích khoảng 3,1ha tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức đối với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Võ Chuyển.

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo UBND cấp xã nơi có đất bị chấm dứt hoạt động và trao các quyết định thu hồi hủy bỏ thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đến tận tay người dân.