7 ngày Tết, hơn 1.300 người dân TP.HCM đi tiêm vaccine phòng dại

Kiểm tra công tác tiêm vaccine Covid-19 tại Trung tâm y tế quận 3 ngày 31/1. Ảnh: N.Ly

Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023 (từ ngày 20 đến 26/1), bệnh viện đã tiêm vaccine phòng bệnh dại cho 1.365 ca.



Theo bác sĩ Dũng, người dân đi chúc Tết, đến nhà người khác nhiều, do đó nhiều người bị chó cắn. Ngoài ra, bệnh viện còn tiêm huyết thanh uốn ván cho 496 ca; tiêm ngừa do mèo cào 55 ca; tiêm ngừa do bị cắn, bị vết thương bởi các loài động vật có vú khác là 29 ca; tiêm ngừa do chuột cắn 8 ca.

Về công tác khám chữa bệnh, Khoa Nhiễm D của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM là nơi tiếp nhận những bệnh nhân Covid-19 nặng từ các nơi đưa đến. Thời điểm Tết Nguyên đán 2023, số lượng bệnh Covid-19 giảm, chỉ có 15-17 ca, hiện nay chỉ còn 3 ca; bệnh viện chỉ tiêm 10 mũi vaccine Covid-19.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong dịp Tết, TP.HCM ghi nhận 12 ca mắc Covid-19, 238 ca sốt xuất huyết, đã tiêm 300 mũi vaccine Covid-19, không phát hiện trường hợp nào sốt khi nhập cảnh.

Tại buổi làm việc, bác sĩ Lương Chấn Quang, Khoa Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Viện Pasteur TP.HCM cho rằng, ngoài việc bảo vệ những đối tượng nguy cơ, điều đáng lo nhất là sự xâm nhập của các biến thể mới. Hiện nguy cơ biến thể mới xâm nhập cộng đồng rất cao, do đó, cần thực hiện giám sát ở cộng đồng để phát hiện sớm ca bệnh. Đồng thời, phải giải trình tự gene để phát hiện các biến thể, để đánh giá nguy cơ và đưa ra chiến lược hành động.

Ngoài ra, TP.HCM cũng cần đề phòng tình trạng dịch bệnh sẽ tăng trở lại sau kỳ nghỉ Tết, trong đó vẫn cần cẩn trọng với sốt xuất huyết vì số ca mắc của TP vẫn ở mức cao.