Chung kết Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) diễn ra vào tối nay (1/10) tại TP.HCM. Theo format cuộc thi quốc tế, BTC Miss Grand Vietnam 2022 cũng sẽ tìm ra 1 Hoa hậu và 4 Á hậu. Trước thềm đêm thi quan trọng diễn ra, nhiều ứng viên sáng giá cho vương miện Miss Grand Vietnam 2022 được cộng đồng yêu nhan sắc xôn xao đưa ra dự đoán.

Lộ diện ứng viên sáng giá trước thềm chung kết Miss Grand Vietnam 2022: Đỗ Trần Tuệ Anh

Mới đây, BTC cuộc thi bất ngờ công bố thí sinh giành giải Người đẹp truyền cảm hứng được yêu thích nhất là Đỗ Trần Tuệ Anh. Theo đó, Tuệ Anh được vào thẳng Top 10 Miss Grand Vietnam 2022.

Trong đêm chung khảo toàn quốc Miss Grand Vietnam 2022, Đỗ Trần Tuệ Anh cũng có màn trình diễn gây ấn tượng. (Ảnh: BTC)

Theo thông tin từ BTC cuộc thi cho biết, Đỗ Trần Tuệ Anh đang theo học trường RMIT, sở hữu IELTS 8.5. Người đẹp gốc Hà Nội từng có thời gian du học tại Canada. Đến với cuộc thi nhan sắc này, cô từng chia sẻ: "Miss Grand Vietnam 2022 là cơ hội tuyệt vời để mình thể hiện, khẳng định bản thân, lan tỏa những điều tích cực và đem đến cho mọi người hình ảnh về một người phụ nữ hiện đại".



Đỗ Trần Tuệ Anh còn sở hữu hình thể săn chắc với chiều cao 1,72 m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 83-62-89 cm. Cô được gọi tên vào Top 10 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất tại Miss Grand Vietnam 2022.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2022: Cơ hội nào cho Chế Nguyễn Quỳnh Châu?

Nhắc đến ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất tại Miss Grand Vietnam 2022 không thể không nói đến Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 81,5 - 60,5 - 87 cm.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất tại Miss Grand Vietnam 2022. (Ảnh: BTC)

Ngoài ngoại hình săn chắc, Quỳnh Châu có kỹ năng trình diễn tốt, thành thạo tiếng Anh. Cô được đông đảo cộng đồng yêu nhan sắc đặt kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao tại chung kết Miss Grand Vietnam 2022 và là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) sắp tới.

Trước khi tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng lọt Top 5 Hoa khôi Áo dài 2016. Ngoài ra, cô từng gây chú ý khi góp mặt trong các phim đình đám như: Bố già; Hoa hậu giang hồ; Cây táo nở hoa; Muôn kiểu làm dâu...

Clip Chế Nguyễn Quỳnh Châu trình diễn trang phục dạ hội. (Nguồn: Miss Grand Vietnam)

Mai Ngô

Theo BTC Miss Grand Vietnam 2022 cho biết, Mai Ngô (tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai) là chủ nhân giải thưởng Best in Swimsuit - Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn. Nhờ chiến thắng giải thưởng này, Mai Ngô nhận được phần thưởng là được chụp một bộ ảnh đặc biệt cùng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2022: Cơ hội nào cho Mai Ngô?

Mai Ngô (sinh năm 1995) được biết đến với vai trò là người mẫu, diễn viên, vũ công và gần đây là rapper. Cô từng xuất sắc trở thành Á quân The Face Vietnam 2016, đại diện Việt Nam tại Asia's Next Top Model 2016 và dừng chân ở Top 12.

Trước khi tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, Mai Ngô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Người đẹp vượt qua vòng sơ khảo và lọt vào Top 70 nhưng sau đó cô đã rút lui khỏi cuộc thi. Mai Ngô cũng từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Thời điểm đó, cô chỉ dừng chân ở Top 45.

Trịnh Đỗ Quỳnh Như

Trịnh Đỗ Quỳnh Như gây chú ý khi giành chiến thắng trong thử thách về kỹ năng tiếng Anh trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022. Ngoài Quỳnh Như, Top 5 người đẹp xuất sắc trong thử thách này gồm: Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Ngô Thị Quỳnh Mai và Chu Lê Vi Anh.

Theo BTC cuộc thi cho biết, hoạt động English Speaking Workshop diễn ra trong khuôn khổ cuộc thi là cơ hội để các thí sinh thể hiện trình độ ngoại ngữ của mình. Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng để tìm ra đại diện Việt Nam thi đấu tại cuộc thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia trong thời gian tới.

Quỳnh Như trình diễn trang phục dạ hội ghi điểm trong lòng cộng đồng yêu nhan sắc. (Ảnh: BTC)

Trịnh Đỗ Quỳnh Như từng giành ngôi Quán quân Vietnam Fitness Model 2017; Top 5 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017; Đại diện Việt Nam tại Miss Model Of The World 2017 tại Trung Quốc; Người đẹp thể thao tại Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2018 - Miss Supranational Vietnam 2018; Top 10 Hoa khôi Áo dài 2016. Gần đây nhất, cô lọt Top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 (Miss Universe Vietnam) trước khi bước vào "đường đua" tại Miss Grand Vietnam 2022.



Bùi Lý Thiên Hương có cơ hội lọt Top 5?

Bùi Lý Thiên Hương sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 82-62-91 cm. Ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, Bùi Lý Thiên Hương đã được đánh giá là thí sinh có tiềm năng nhờ kỹ năng trình diễn tốt, tự tin và làm chủ sân khấu.

Trước thềm chung kết Miss Grand Vietnam 2022, Thiên Hương được dự đoán có khả năng giành được một suất trong Top 5 chung cuộc, đồng nghĩa với việc cô trở thành Á hậu.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2022: Bùi Lý Thiên Hương được dự đoán lọt Top 5 chung cuộc. (Ảnh: BTC)

Chu Lê Vi Anh

Thí sinh Chu Lê Vi Anh được biết đến với vai trò vũ công, MC. Cô từng tham gia cuộc thi So you think you can dance Vietnam 2014 và lọt vào Top 8 chung cuộc. Trước khi tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, cô từng thi Miss Fitness Vietnam và dừng chân ở Top 5 chung cuộc.

Trải qua các phần thi, Chu Lê Vi Anh tạo sự khác biệt cho mình bằng những màn catwalk "xoay" ấn tượng và khả năng làm chủ sân khấu, trình độ ngoại ngữ tốt. Cô cũng được coi là ứng viên tiềm năng cho Top 5 Miss Grand Vietnam 2022.

Chu Lê Vi Anh tạo sự khác biệt cho mình bằng những màn catwalk "xoay" ấn tượng trên sân khấu Miss Grand Vietnam 2022. (Ảnh: BTC)

Trần Tuyết Như

Thí sinh Trần Tuyết Như sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 82,5-61-89 cm. Với kinh nghiệm xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang, Tuyết Như từng xuất sắc đạt Á hậu 1 Miss China Asean on Etiquette 2017, Top 11 The Face Vietnam 2018, Top 16 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022... Được biết, người đẹp sinh năm 1995 từng đạt học bổng của Anh Văn Hội Việt - Mỹ VUS năm 2011.

Thứ hạng Trần Tuyết Như thế nào tại chung kết Miss Grand Vietnam 2022? (Ảnh: BTC)



Trước thềm chung kết Miss Grand Vietnam 2022, Trần Tuyết Như được đông đảo người hâm mộ đưa ra dự đoán cô có mặt trong Top 10 chung cuộc.

Theo BTC cho biết, sau khi đêm chung kết khép lại, tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 sẽ chỉ có 3, 4 ngày chuẩn bị để lên đường đến Indonesia thi Miss Grand International 2022. Chủ nhân vương miện sẽ được BTC công bố tại chung Miss Grand Vietnam 2022.