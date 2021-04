70 con heo giống Lũng Pù lạ mắt sau 2 năm đưa từ tỉnh Hà Giang vào nuôi ở Ninh Thuận bây giờ ra sao?

Sau gần 2 năm thực hiện, mô hình nuôi heo Lũng Pù (Hà Giang), bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho chủ hộ nuôi ở Ninh Thuận.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Chủ tịch Hội ND huyện Bác Ái, cho biết: Khi chọn xã Phước Đại triển khai mô hình, Hội đã chủ động lên danh sách các hộ tham gia và tổ chức tập huấn cho bà con về kỹ thuật chăm sóc.

Giống heo đặc sản Lũng Pù (Hà Giang) của gia đình chị Chamaléa Thị Điểu, thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Đến đầu tháng 5-2019, có 20 hộ thực hiện mô hình đã được Hội ND tỉnh chuyển giao 100 con heo giống, trong đó có 70 con giống Lũng Pù. Sau khi nhận về nuôi, do sự chênh lệnh nhiệt độ, đàn heo chưa thích ứng kịp với môi trường mới, nên phát triển chậm. Hiện nay đàn heo nái giống Lũng Pù đã thích nghi dần, sinh trưởng rất tốt và đã sinh sản 2 lứa.

Gia đình chị Chamaléa Thị Điểu, thôn Tà Lú 1, cho hay: Cặp heo giống của gia đình đã sinh sản được 2 lứa, mỗi lứa 6-7 con.

Được sự vận động của chính quyền, heo con sau khi sinh 6 tháng, gia đình chủ động bán lại cho các hộ chăn nuôi khác trong vùng để nhân giống.

Sau gần 2 năm nuôi giống heo mới, chị Chamaléa Thị Trung, thôn Tà Lú 2, chia sẻ: Ngoại trừ có cùng màu đen, giống heo Lũng Pù có một số đặc trưng về ngoại hình vượt trội so với heo bản địa, như: Chấm trắng ở đầu, mõm to, chân trắng, bè. Sức ăn khỏe, dễ nuôi, thức ăn cũng chỉ là chuối, cám và rau củ quả thông thường. Trọng lượng heo Lũng Pủ đặc sản trưởng thành cao hơn so với giống bản địa.

Hiện tại, gia đình đang nuôi 1 con nái Lũng Pù và 5 con non.

Để duy trì giống heo Lũng Pù, Hội ND huyện Bác Ái (Ninh Thuận) sẽ tiếp tục làm tốt công tác tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc cho hộ nuôi; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra định kỳ hàng tháng để kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến đàn heo.