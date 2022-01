70 triệu người ở Mỹ đột ngột 'chìm trong bóng tối' vì 'bom lốc'

Theo Times Of Israel, tuyết rơi mù mịt do gió mạnh xảy ra ở miền Đông nước Mỹ hôm thứ Bảy 29/1. Lốc mạnh như "bom" đã gây ra một trong những cơn bão mùa đông mạnh nhất trong nhiều năm khiến giao thông hỗn loạn và mất điện trên một khu vực có khoảng 70 triệu người.

Nhiều cảnh báo bão tuyết đã được đưa ra, các thành phố như New York và Boston phải hứng chịu sức mạnh của cơn bão. Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) xác nhận hôm thứ Bảy rằng, cơn bão đã mạnh lên thành một "cơn lốc bom" - đặc trưng bởi sức nổ của áp suất khí quyển giảm nhanh.

Các khu vực ven biển dự kiến sẽ hứng chịu lượng tuyết dày hơn 30cm vào cuối ngày, và nhiều nhất là 90cm ở các vùng của Massachusetts, nơi có hơn 119.000 ngôi nhà được ghi nhận là đã mất điện.

Cư dân ở các thị trấn và thành phố trên vùng biển phía Đông Mỹ đã được khuyến cáo tránh mọi việc đi lại không cần thiết. Tại Long Island, các quan chức cho biết một người phụ nữ đã được phát hiện chết trong xe hơi bởi một người điều hành công việc dọn tuyết.

Tuyết dày 25cm đã tích tụ trên hòn đảo phía bắc Manhattan và các tuyến tàu trong khu vực đã bị ngừng hoạt động một phần.

Người dân thành phố New York đã thức dậy vào hôm thứ Bảy với lớp tuyết dày hơn 10cm. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố cho New York và bang lân cận New Jersey.

Thống đốc New York Kathy Hochul đã yêu cầu cư dân ở nhà nếu có thể. “Hiện tại là giai đoạn nguy hiểm nhất của cơn bão. Vì vậy hãy tiếp tục tránh mọi chuyến ra ngoài không cần thiết”, bà Hochul nói trong một tuyên bố vào giữa trưa.

Tại Boston, Thị trưởng Michelle Wu đã ban bố tình trạng khẩn cấp về tuyết.

"Đây sẽ là một cơn bão lịch sử", bà Wu nhấn mạnh.

Theo công ty theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 3.500 chuyến bay đã bị hủy vào ngày thứ Bảy và hơn 1.000 chuyến bay đã bị hủy cho Chủ nhật.