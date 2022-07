Chiều 13/7, kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra phiên chất vấn. Nhiều nội dung, câu hỏi "nóng" được các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đặt ra đối với Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng và Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng.

72 khu đất "vàng" trung tâm Đà Nẵng hết hạn cho thuê

Trong đó, làm "nóng" nghị trường nhất là những câu hỏi của đại biểu Vũ Quang Hùng - Bí thư quận ủy Hải Châu dành cho "tư lệnh" ngành TN&MT TP.Đà Nẵng, ông Tô Văn Hùng.

Theo đó, ông Vũ Quang Hùng đề nghị Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cần có giải thích rõ ràng về việc khu đất của rạp xiếc vẫn chưa thu hồi được dù thành phố đã có chủ trương thu hồi từ hơn 10 năm trước?

Đáng chú hơn, đại biểu Vũ Quang Hùng đề nghị Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng Tô Văn Hùng giải thích rõ tình trạng cho thuê đất trên địa bàn quận Hải Châu.

"Theo số liệu chúng tôi có được, trên địa bàn quận Hải Châu có 72 thửa đất, tổng diện tích hơn 124.000m2 đã hết hạn cho thuê mà bây giờ vẫn để cho sử dụng. Trong đó có khu đất sử dụng đúng mục đích, có khu đất sử dụng không đúng mục đích.

Đơn cử như khu đất hơn 414m2 tại số 84 Lê Duẩn (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) do Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng đã hết thời hạn thuê đất ngày 31/12/2017. Hiện nay đang cho "The Blue" thuê kinh doanh bán áo quần. Vậy tiền thuê này ai nhận và sử dụng vào mục đích gì?"

Đại biểu Vũ Quang Hùng chất vấn việc 72 khu đất "vàng" trung tâm Đà Nẵng hết hạn cho thuê vẫn đang sử dụng, tiền thuê đất về đâu?. Ảnh: Đình Thiên

Đại biểu Vũ Quang Hùng cũng dẫn chứng thêm một số khu đất đã hết hạn cho thuê nhưng vẫn có người đang sử dụng như khu đất 138 đường Lê Lợi, khu đất số 11 đường Lê Duẩn, khu đất 382 đường Núi Thành, khu đất 50B đường Nguyễn Du, khu đất 47 đường Thanh Sơn...

Liên quan đến việc chưa thu hồi được khu đất rạp xiếc, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TN&MT cho biết lý do khu đất này chưa thể thu hồi vì thành phố có nhiều chủ trương thay đổi trong 10 năm qua.

"Nhất là việc chọn vị trí này để xây dựng công trình gì, có lần tính xây trung tâm hành chính quận Hải Châu, sau đó lại thay đổi. Đến nay thành phố mới quyết định xây dựng trung tâm văn hóa. Cho nên, sau khi chúng ta nhất quán về chủ trương khai thác khu đất này vào mục đích gì, cùng với đó chúng ta thực hiện triển khai dự án và đồ án 1/500 được phê duyệt. Đó là điều kiện để chúng tôi có thể thực hiện việc thu hồi đất này", ông Tô Văn Hùng nói.

Không thất thu thuế các khu đất "vàng" trung tâm Đà Nẵng

Về khu đất rạp xiếc để xây dựng Trung tâm văn hóa, HĐND TP.Đà Nẵng đã có nghị quyết năm nay phải trình chủ trương đầu tư rồi. Bây giờ vẫn chưa có đất, vẫn nói đất đang của họ thì đề nghị UBND xem xét đấy là trách nhiệm của ai? Đất đang của họ thì làm sao HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư được, chưa thu hồi đất làm sao nói làm phê quyệt quy hoạch chi tiết, thống nhất chủ trương đầu tư được, tôi thấy nói vậy là không phù hợp", ông Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý với ông Tô Văn Hùng Đ.T

Về 72 khu đất ở quận Hải Châu hết thời hạn cho thuê nhưng vẫn đang sử dụng, Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho rằng, về nguyên tắc thành phố chỉ quản lý hoạt động khai thác khu đất thông qua một dự án đầu tư. Dự án đầu tư là cơ sở để quyết định thời hạn triển khai dự án. Tuy nhiên, ở Đà Nẵng có đặc thù cho thuê gần như không có dự án.

"Chính vì không có dự án, nên lúc tiếp tục gia hạn thành phố có một chủ trương cho thuê và thời gian thuê dưới 5 năm. Đây là vấn đề bất cập rất lớn trong công tác quản lý, cũng như triển khai thực hiện của các chủ đầu tư trong quá trình thuê đất này...", ông Tô Văn Hùng lý giải.

Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng khẳng định không thất thu thuế ở những khu đất vàng ở trung tâm Đà Nẵng đã hết hạn cho thuê. Ảnh: Đình Thiên

Tuy nhiên, ông Tô Văn Hùng nhận trách nhiệm về sự chậm trễ này vì Sở TN&MT là cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tham mưu. Đồng thời, ông Hùng khẳng định, việc thu thuế ở các khu đất này vẫn đảm bảo đúng quy định.

"Việc thu thuế ở đây đảm bảo không thất thu. Vì cơ quan thuế cứ đến hạn là thu tiền thôi. Sắp tới đây Sở TN&MT sẽ có báo cáo đánh giá đầy đủ để làm cơ sở cho UBND thành phố quyết định gia hạn cho các khu đất này.

Nếu phù hợp quy hoạch, sẽ gia hạn lên 10-20 năm, thậm chí 30 năm. Bên cạnh đó, nếu đánh giá thấy chủ đầu tư vẫn khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, mang lại nguồn thu, mang lại công ăn việc làm cho nhiều lao động thì chúng ta tiếp tục gia hạn. Thực ra, nếu chúng ta thu hồi các khu đất này khi hết hạn, khi chúng ta chưa biết sử dụng các khu đất này vào mục đích gì là một sự lãng phí, thực tế đã xảy ra việc này", Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng trả lời đại biểu.