8 công nhân ở Long An bị ngộ độc sau khi uống rượu của bạn tặng

Chiều 5/8, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An Nguyễn Văn Hoàng cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 8 bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc rượu sau khi cùng nhậu trong tiệc. "Sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, tất cả đều đã xuất viện", ông Hoàng nói.

Bệnh viện đa khoa Long An tiếp nhận nhiều ca bệnh đưa vào cấp cứu. Ảnh: Thiên Long

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 31/7, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Long An tiếp nhận 8 bệnh nhân đến từ xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa (Long An) do gia đình đưa đến. Các bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc rượu. Trong số này 1 trường hợp khá nguy kịch, khó thở, huyết áp tụt thấp.

Bệnh nhân nhập viện gồm: L.V.T (52 tuổi), N.H.S (44 tuổi), P.C.T (46 tuổi), L.K.T (31 tuổi), T.V.V (56 tuổi), B.M.C (46 tuổi), L.T.H (49 tuổi), và B.M.T (41 tuổi, cùng ngụ huyện Thủ Thừa, Long An.

Sau khi chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc của bệnh viện, hầu hết bệnh nhân được ghi nhận có những dấu hiệu: nhịp tim chậm, tụt huyết áp, nhìn mờ, nôn ói nhiều lần.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm độc chất methanol, khẩn trương điều trị. Sau nhiều ngày nằm viện, các bệnh nhân ổn định sức khỏe, được cho về nhà.

Theo thân nhân bệnh nhân, 8 người này đã uống chai rượu ngâm thuốc của người bạn quen tặng. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi uống thì xảy ra triệu chứng ngộ độc.