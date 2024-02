8 phút phẫu thuật giải thoát cơn đau "tra tấn" bệnh nhân 15 năm

Tin từ Bệnh viện đa khoa Phú Thọ cho biết, bệnh viện vừa điều trị dứt điểm căn bệnh đau dây thần kinh đã "tra tấn" bệnh nhân suốt 15 năm chỉ bằng cuộc phẫu thuật kéo dài 8 phút.

Bệnh nhân là ông N.V.N (sinh năm 1968, trú tại ở Bắc Giang), sau khi nhổ răng, ông N bị đau nhiều vùng mặt. Những tưởng uống thuốc là khỏi nhưng không ngờ đây chỉ là khởi đầu của những cơn đau triền miên trên khuôn mặt ông suốt 15 năm.

Bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp đốt sóng cao tần xung (PRF) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh BVCC



Hơn 1 thập kỷ trôi qua, ông N.V.N vẫn không hiểu tại sao mình chỉ đi nhổ răng mà lại bị đau lâu như vậy. Ông đã đi thăm khám và điều trị ở rất nhiều nơi, mỗi nơi lại đưa ra những chẩn đoán và phương pháp điều trị khác nhau.

Thậm chí nơi đã phẫu thuật tách dây thần kinh nhưng những cơn đau vẫn không hề thuyên giảm. Ông cũng đã dùng nhiều loại thuốc từ Đông y đến Tây y nhưng không đỡ.

TS.BS Vi Trường Sơn thăm khám cho người bệnh bị đau dây thần kinh số 5. Ảnh BVCC

Gần đây quá đau, ông N đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ "cầu cứu" lần nữa. Các bác sĩ chẩn đoán, tình trạng đau nhiều vùng mặt của người bệnh được xác định là một di chứng sau khi nhổ răng.

Bệnh nhân đã được khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết như chụp CT, xét nghiệm… Kết quả cho thấy người bệnh bị đau dây thần kinh số 5.

TS, bác sĩ Vi Trường Sơn, Trưởng khoa Ngoại yêu cầu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ) đã đưa ra phương pháp điều trị tối ưu nhất là đốt sóng cao tần xung (PRF).

Sau 8 phút điều trị, với dòng điện kích thích 55 V tạo nhiệt độ 42 độ C, sóng cao tần xung đã làm phá hủy dây thần kinh ngoại biên chi phối cảm giác của dây thần kinh số 5, giúp người bệnh mất dần cảm giác đau.

Tình trạng người bệnh ổn định, hết đau ngay sau khi đốt và được xuất viện về nhà ngay trong ngày.

Bác sĩ đang thực hiện kĩ thuật đốt sóng cao tần xung. Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Sơn, đau dây thần kinh số 5 (đau dây thần kinh tam thoa) là một dạng cơn đau thường xuất hiện đột ngột ở vùng mặt khiến người bệnh có cảm giác đau đớn như bị vật nhọn đâm vào.

Các cơn đau thường không kéo dài mà chỉ diễn ra trong vài giây (không đến 1 phút). Tuy nhiên, khoảng nghỉ giữa các cơn đau ngắn và có thể diễn ra trong một vài tiếng hoặc cả ngày, gây khó chịu, mệt mỏi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh.

"Nguyên nhân của tình trạng này có thể do mạch máu bị chèn ép, do khối u chèn ép, do virus, các bệnh hệ thống như như Zona, Lupus ban đỏ, cũng có thể do bị gãy xương nền sọ, sâu răng, viêm xoang, áp-xe răng, nhổ răng…

Nếu không được điều trị kịp thời, dây thần kinh bị tổn thương sẽ gây liệt mặt. Càng để lâu, các cơn đau sẽ càng kéo dài hơn, khi chuyển đến giai đoạn nặng thì việc điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn và cần rất nhiều thời gian", bác sĩ Sơn chia sẻ.

Theo bác sĩ Sơn, đốt sóng cao tần xung là một kĩ thuật can thiệp không xâm lấn, không sử dụng dao kéo nên việc điều trị hết đau nhanh chóng, thực hiện trong thời gian rất ngắn và người bệnh có thể xuất viện ngay trong ngày.

Phương pháp này phù hợp với tất cả mọi người đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, những người bệnh mắc các bệnh lý đau mãn tính không có chỉ định can thiệp phẫu thuật.