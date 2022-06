Đá gà qua mạng ở Tiền Giang, các đối tượng bị bắt quả tang. Ảnh minh họa

Chiều 16/6, Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Dương Danh (32 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông) là người trực tiếp đứng ra tổ chức, điều hành và thu tiền hoa hồng hàng ngày tụ điểm đá gà qua mạng.

Trước đó, khoảng 14h ngày 15/6, Công an huyện Gò Công Đông phối hợp Công an xã Tân Tây đột kích bất ngờ vào căn hộ do bà Phạm Thị Phương (51 tuổi, ấp 7, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông) bắt quả tang tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà qua mạng.

Tất cả 9 con bạc đều "thất thủ" ngồi tại chỗ để trinh sát hình sự lập biên bản. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 laptop, 1 màn hình LCD, 7 điện thoại di động và hơn 189.000.000 đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ cá nhân.

Theo lời khai ban đầu, tụ điểm đá gà qua mạng do Nguyễn Dương Danh (32 tuổi) trực tiếp đứng ra tổ chức, điều hành và thu tiền các con bạc. Để đảm bảo an toàn, Danh thuê người cảnh giới từ xa túc trực đêm ngày.