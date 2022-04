Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an TP.Đà Lạt và Công an huyện Lạc Dương tổ chức vây ráp bắt quả tang một sới đá gà ăn tiền tại tiểu khu 143, thuộc địa bàn thôn Darahoa, xã Đạ Sar.

Hiện trường sới gà sau khi lực lượng chức năng vây ráp, đột kích bất ngờ.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường 12 (TP.Đà Lạt) và Công an xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương xác định có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền tại tiểu khu trên. Khu vực này nằm xa trung tâm TP.Đà Lạt khoảng 10 km, vắng người, bao phủ xung quanh rừng thông, chỉ có người dân lui tới để trồng rau, hoa.

Chính vì vậy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ công phối hợp với Công an TP.Đà Lạt và Công an huyện Lạc Dương huy động lực lượng, phương tiện triệt phá.

Nhiều con gà đá bị các đối tượng bỏ lại sau khi cơ quan chức năng ập vào đột kích.

Sau khi nhận được chỉ đạo, các đơn vị nghiệp vụ đã bao vây, bất ngờ đột kích vào trường gà trên theo nhiều hướng. Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy để lại hiện trường 13 con gà đá, 7 tờ phơ (giấy) ghi số tiền cá cược, một số cuốn sổ dùng để ghi phơ và 30 xe máy, mô tô các loại.

Tiến hành truy đuổi, lực lượng chức năng bắt được 23 người, tạm giữ trên người các đối tượng số tiền hơn 53 triệu đồng. Qua đấu tranh, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định có 9/23 đối tượng đã tham gia đánh bạc bằng hình thức đặt cược đá gà thắng thua bằng tiền.

Một đối tượng tên Ri sau đó sẽ thanh toán tiền thắng cược cho các đối tượng đánh bạc. Đối tượng tên Ri sẽ thu 50.000 đồng/1 triệu đồng tiền thắng cược.

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Lạc Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.