98% ngân hàng Trung Quốc từ chối giao dịch, giáng đòn nặng vào nền kinh tế thời chiến của Nga

Một chi nhánh Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: Getty Images.

Theo tờ báo Nga Izvestia, lên tới 98% các ngân hàng Trung Quốc đang từ chối các khoản thanh toán bằng đồng nhân dân tệ từ Nga, theo thông tin từ các đại diện doanh nghiệp.



Kể từ tháng 1, ngày càng nhiều các tổ chức tài chính lớn, chẳng hạn như Ngân hàng CITIC Trung Quốc và Ngân hàng Bank of China, đã rút lui khỏi các giao dịch bằng đồng nhân dân tệ với Nga. Các ngân hàng khu vực của Trung Quốc, vốn trước đây được coi là lựa chọn an toàn hơn cho các giao dịch xuyên biên giới do tiếp xúc ít hơn với các thị trường quốc tế, giờ đây cũng đã làm theo.

Việc bị cô lập khỏi các thị trường tài chính quốc tế đã khiến Nga phải dựa vào đồng nhân dân tệ cho phần lớn các giao dịch thương mại với Trung Quốc.

Bước đi này diễn ra khi chính quyền Biden tăng cường nỗ lực mở rộng lưới trừng phạt và nhắm vào các ngân hàng địa phương của Trung Quốc thực hiện ít thẩm định hơn đối với các giao dịch trong các lĩnh vực bị phương tây coi là hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của Nga.

Alexi Poroshin, Giám đốc điều hành của First Group JSC, cho biết với Izvestia rằng vào giữa tháng 7, các ngân hàng lớn của Trung Quốc đã tăng cường việc kiểm tra nguồn tiền bằng đồng nhân dân tệ, phân loại chúng, chẳng hạn những khoản tiền xuất xứ từ Nga.

Poroshin cho biết vẫn còn những cách lách luật cho người Nga. Ông cho biết đã có sự gia tăng nhiều lần trong các đơn xin dịch vụ của các đại lý chuyển tiền vào Trung Quốc qua các quốc gia thứ ba.

Ông cũng cho biết có các tổ chức tài chính ở Hong Kong vẫn tiếp tục thực hiện các thanh toán với các công ty Nga, mặc dù ông thừa nhận rằng ngay cả ở Hong Kong, các công ty Trung Quốc đang bắt đầu từ chối những khoản thanh toán này.

Tiền điện tử là một lựa chọn khác, cũng như việc gửi tiền qua các tổ chức tín dụng Nga có mặt tại Trung Quốc, mặc dù việc này đi kèm với mức phụ phí 5% so với tỷ giá của ngân hàng trung ương Trung Quốc.

Kinh tế Nga bị trừng phạt đã phần lớn được duy trì nhờ vào thương mại với Trung Quốc, đặc biệt là nhu cầu dầu và khí đốt của nước này. Doanh thu thương mại giữa hai nước đã đạt mức cao kỷ lục 240 tỷ USD vào năm 2023.

Tuy nhiên, thương mại xuất khẩu của Trung Quốc với Nga đã có sự biến động kể từ đầu năm khi các vấn đề thanh toán ảnh hưởng đến kết quả.

Các chuyến hàng giảm vào tháng 3 và tháng 4 trước khi tăng nhẹ trở lại vào tháng 5. Vào tháng 7, xuất khẩu bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sang Nga giảm 3% tính theo đồng USD, theo dữ liệu hải quan, sau khi tăng nhẹ từ 0,92% vào tháng 5 lên 4,76% vào tháng 6 sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đến Bắc Kinh.

Các số liệu thương mại chính thức chỉ là một phần của câu chuyện, vì nhiều xuất khẩu của Trung Quốc đang được chuyển qua các quốc gia bạn bè, đặc biệt là ở Trung Á, theo các nhà phân tích.

Viện Atlantic Council, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ, đã nêu rõ dữ liệu từ U.N. Comtrade cho thấy xuất khẩu liên quan đến xe cộ của Trung Quốc đến Kyrgyzstan đã tăng hơn gấp đôi từ năm 2021 đến năm 2023.

"Rất nhiều xuất khẩu liên quan đến xe cộ của Trung Quốc có danh nghĩa hướng đến Trung Á thực tế đang được chuyển đến Nga," viện Atlantic Council báo cáo, và cho biết thêm rằng một số phương tiện có khả năng kép quân sự-dân sự, chẳng hạn như máy xúc và thiết bị để bảo trì đội xe tải của Nga.