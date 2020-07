9X cầm 2 dao xông vào trụ sở đâm công an

Ngày 30/7, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ hình sự với Nguyễn Đức Duy (SN 1995; ngụ xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi dùng dao đâm trọng thương anh Hoàng Xuân H (là công an viên của xã Hòa Hiệp) ngay tại trụ sở - thông tin từ Người Lao Động.

Duy bị công an khống chế, bắt giữ. Ảnh: Zing

Cụ thể, theo Zing: Khoảng 15h30 ngày 29/7, Duy cầm hai con dao vào trụ sở Công an xã Hòa Hiệp.

Lực lượng Công an xã Hòa Hiệp thuyết phục Duy bỏ dao xuống nhưng bất thành. Duy cầm dao lao vào đâm anh Hoàng Xuân H - công an viên xã Hòa Hiệp bị thương ở lưng.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Duy, thu giữ hung khí gây án. Anh H được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Công an xã Hòa Hiệp cho biết Duy là người nghiện ma túy tại địa phương. Anh ta từng được gia đình nhờ công an xã đưa đi cai nghiện 6 tháng. Khi trở về nhà, Duy tiếp tục tái nghiện.

"Có thể do lên cơn nghiện, anh ta nhớ lại lúc công an xã vào nhà đưa đi cai nghiện theo nguyện vọng của gia đình nên mới đến trụ sở gây chuyện", một cán bộ công an xã nói.