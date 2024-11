TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nhóm côn đồ hung hãn tấn công nhà dân; đòi lột đồ 2 cô gái vì nghi trộm tiền

Truy xét nhóm côn đồ hung hãn cầm hung khí tấn công nhà dân

Ngày 24/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an huyện Long Hồ đang điều tra vụ nhóm thanh niên sử dụng hung khí, vật giống súng cùng gạch đá tấn công vào nhà người dân ở xã Thanh Đức.

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, tối 22/11, nhóm thanh niên khoảng hơn 10 đối tượng đã mang theo hung khí tấn công vào nhà người dân ở ấp Sơn Đông (xã Thanh Đức).

Đối tượng đi đầu cầm vật giống súng và phát ra tiếng nổ hướng vào nhà dân. Theo sau là nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người cầm hung khí và một số cầm gạch đá ném vào nhà người dân.

Nhóm thanh niên này vừa gây rối, vừa la hét. Đối tượng đi đầu cầm vật giống súng tiếp tục phát ra tiếng nổ rồi mới cùng đồng bọn rời đi. Sự việc diễn ra hơn một phút đồng hồ và được camera nhà dân ghi lại.

Công an huyện Long Hồ đang truy xét những đối tượng liên quan và làm rõ động cơ, nguyên nhân vụ việc.

Thông tin mới vụ đòi lột đồ 2 cô gái vì nghi trộm tiền tại đám cưới

Ngày 24/11, thông tin từ Công an xã Mỹ Tịnh An (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết, đã làm việc đối với nhóm người lục soát vali cùng hành lý tư trang của hai cô gái làm nghề trang điểm tại đám cưới.

Thông tin ban đầu, sáng 21/11, ông N.N.T. (SN 1977, ngụ xã Mỹ Tịnh An) tổ chức lễ cưới cho con trai. Để phục vụ tại đám cưới, cô dâu có thuê 2 thợ trang điểm. Đến hơn 10h cùng ngày, mẹ chú rể phát hiện mất 20 triệu đồng.

Một số người trong gia đình chú rể đã yêu cầu T.T.M.N. và N.T.N.T. (cùng là thợ trang điểm) vào phòng kín để kiểm tra nhưng không phát hiện số tiền đã mất.

Sau sự việc, N. (cô gái làm nghề trang điểm) cho rằng bản thân bị vu khống và xúc phạm danh dự nhân phẩm nên đã đăng tải đoạn clip ghi hình quá trình người nhà chú rể lục soát hành lý, tư trang cá nhân lên mạng xã hội Facebook và đến Công an xã Mỹ Tịnh An trình báo.

Qua làm việc, bà T.T.N. (SN 1985) và N.T.K.L. (SN 1983) cùng là người nhà của chú rể thừa nhận việc đã lục soát vali cùng hành lý tư trang của hai cô gái làm nghề trang điểm.

Bà L. có yêu cầu cô gái làm nghề trang điểm cho kiểm tra cơ thể nhưng không thấy tiền nên đã bỏ ra ngoài. Còn bà N. sau khi lục soát vali nhưng không thấy tiền và hai cô gái làm nghề trang điểm la khóc, phản ứng gay gắt nên đã bỏ ra ngoài.

Thời điểm xảy ra sự việc, cha mẹ chú rể, cô dâu và chú rể đang tiếp khách nên không chứng kiến và không biết sự việc nói trên. Công an xã Mỹ Tịnh An đã lập hồ sơ vụ việc ban đầu, đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi thu gom thêm hơn 1.500 viên nén có chứa chất ma tuý

Sáng 24/11, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, đã kiểm tra và xác định 1.517 viên nén đã thu gom trong đêm 23/11 có chứa chất ma tuý.

Theo Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, vào sáng 23/11, trong quá trình đi thu nhặt phế liệu trôi dạt vào bờ biển tại gành Đám Nhím, thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, ông Phạm Ân (sinh năm 1950, người dân ở xã Bình Châu) phát hiện 1 hộp nhựa hình trụ tròn, màu trắng đục, kích thước cao 11cm, đường kính 7cm.

Tò mò mở ra xem, ông Ân thấy 1 bịch nylon màu trắng, bên trong chứa các viên thuốc dạng nén màu trắng, có mùi hôi nồng nên vứt lại chỗ cũ.

Đến tối cùng ngày, khi ông Ân biết thông tin viên nén đã nhìn thấy khi sáng giống như loại mà người dân ở xã Bình Trị phát hiện vào sáng cùng ngày và được xác định có chứa ma tuý, nên gọi báo cho Bộ đội Biên phòng Đồn Bình Hải.

Ngay trong đêm khi nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, Đồn Bình Hải đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành thực hiện thu gom.

Qua kiểm tra, Bộ đội Biên phòng Đồn Bình Hải xác định, tổng số đã thu gom là 1.517 viên nén, cân nặng khoảng 0,5kg và kết quả test nhanh, dương tính với chất ma tuý.

Đây là vụ thu gom viên nén có chứa chất ma tuý thứ 2 trôi vào bờ biển huyện Bình Sơn mà Biên phòng Quảng Ngãi và lực lượng chức năng địa phương đã thu gom chỉ trong vòng hơn 6 giờ đồng hồ.

Bắt quả tang một cơ sở kinh doanh massage có hành vi kích dục

Đêm 23/11, Công an phường Trảng Dài (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) kiểm tra hành chính quán massage xông hơi Huỳnh Bảo (khu phố 1, phường Trảng Dài) do ông N.T.T. (quê tỉnh Bình Định) làm chủ.

Qua đó, phát hiện, bắt quả tang một nữ nhân viên đang thực hiện hành vi kích dục cho khách nam tại phòng Vip 2.

Qua làm việc, nữ nhân viên trên khai tên là L.H.T. Hàng ngày, T. massage và kích dục cho khách khi có nhu cầu. Mỗi lần như vậy khách phải trả 550 ngàn đồng, nhân viên được 300 ngàn đồng, số tiền còn lại chủ cơ sở kinh doanh hưởng. Ngoài T., cơ sở này còn có một nữ nhân viên nữa.

Công an phường Trảng Dài đã lập hồ sơ xử lý vụ việc; đồng thời tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm trên địa bàn hoạt động biến tướng trong thời gian tới.

Cùng bạn trai quen qua mạng vào nhà nghỉ "tâm sự", một nữ công chức bị quay lén clip, tống tiền

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Tăng Văn Vinh (SN 1988, trú tại xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Nạn nhân của Vinh trong vụ cưỡng đoạt tài sản này là người phụ nữ đơn thân, hiện đang là công chức nhà nước.

Có mặt tại cơ quan công an, chị Nguyễn Thị A (trú tại Hải Dương) cho biết: Sau biến cố gia đình, phải rất lâu sau đó, chị mới lấy được thăng bằng trong cuộc sống. Qua mạng xã hội Star Maker, một ứng dụng hát karaoke trên điện thoại thông minh cho phép kết bạn, chị làm quen với Vinh.

Sau nhiều ngày tâm sự, hứa hẹn và tán tỉnh, Vinh và chị A đã nảy sinh tình cảm với nhau. Sau đó, Vinh và chị A nhiều lần thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục với nhau. Sau một thời gian qua lại, chị A phát hiện nhiều điểm không tương đồng với Vinh nên muốn dừng lại… Lúc này, Vinh đe doạ sẽ tung những đoạn clip nhaỵ cảm lên mạng xã hội nếu chị không chuyển tiền. Lúc này, chị A hoàn toàn suy sụp. Sau một thời gian bị khủng bố về tinh thần và tự đấu tranh với chính mình, chị A đã đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Dương tập trung lực lượng đấu tranh. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ hành vi phạm tội của Vinh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do lười lao động lại muốn có tiền tiêu xài nên Vinh nảy ý định lên mạng xã hội Star Maker để làm quen với những phụ nữ đang thiếu thốn tình cảm rồi tán tỉnh yêu đương, quan hệ tình dục với họ, sau đó quay lén clip trong lúc quan hệ tình dục để đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền hoặc tài sản. Trường hợp không được đáp ứng, đối tượng sẽ gửi những clip này cho bạn bè, người thân của họ.

Sau khi quen biết chị A, đối tượng 2 lần sử dụng điện thoại cá nhân của mình để quay lại clip Vinh và nạn nhân quan hệ tình dục. Những lần quay clip, nạn nhân đều không biết.

Đến đầu tháng 8/2024, giữa 2 người xảy ra nhiều mâu thuẫn và chị A muốn chấm dứt tình cảm thì đối tượng không đồng ý. Lúc này, Vinh đã sử dụng clip quan hệ tình dục giữa 2 người để đe dọa, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền, nếu không thì sẽ gửi các clip trên cho bạn bè, người thân của chị A.

Để thực hiện mục đích trên, ngày 25/8, Vinh sử dụng tài khoản Facebook của nạn nhân (do đối tượng đã thay đổi mật khẩu đăng nhập), gửi clip nhạy cảm của 2 người cho một số bạn bè, đồng nghiệp của chị A. Sau đó, Vinh yêu cầu chị A chuyển 5 triệu đồng, nếu không đối tượng sẽ tiếp tục gửi các video clip này cho những người khác nữa.

Do lo sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của bản thân, chị A đã đồng ý.

Vì không có tiền nên lần chuyển đầu tiên, chị A chỉ chuyển cho Vinh được 2 triệu đồng rồi bị đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển nốt số tiền còn lại. Sau đó, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an TP.Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.