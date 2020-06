9X Nghệ An thu nhập hơn 500 triệu mỗi năm nhờ nuôi thỏ New Zealand, tổng đàn 1.000 con

Học lỏm nghề nuôi thỏ nhờ đi làm thuê



Sinh ra trong một gia đình nông dân, vốn bản tính của Lê Văn Nguyên là người hay tìm tòi, đam mê học hỏi.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Lê Văn Nguyên (SN 1993) trú tại xóm 4, Minh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã làm nhiều công việc khác nhau, nhưng với đồng lương bấp bênh, thu nhập không ổn định nên đã tìm tự nhủ phải tự mình lập nghiệp.

Anh Lê Văn Nguyên (SN 1993) trú tại xóm 4, Minh Thành, Yên Thành (Nghệ An) bên trang trại nuôi 1.000 con thỏ New Zealand của mình. Ảnh: Cảnh Thắng

Năm 2015, anh Nguyên quyết định rời quê hương ra thủ đô Hà Nội xin vào làm thuê tại trang trại nuôi thỏ New Zealand. Việc xin làm thuê của Nguyên là có chủ đích, thứ nhất là có thu nhập, thứ 2 là học nghề chăn nuôi thỏ.

Sau một thời gian thành thạo nghề, với mong muốn về quê lập nghiệp, ước vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, 2016, với đồng lương tiết kiệm được cùng với vay mượn của người thân anh đã mua về 100 cặp thỏ giống đưa về và chính thức lập nghiệp bằng nghề nuôi thỏ.



Nhờ nắm vững kỹ thuật nuôi thỏ, kinh nghiệm nuôi thỏ, chăn nuôi mát tay, đến nay đàn thỏ New Zealand của anh Nguyên phát triển rất tốt. Hiện tại trang trại của anh đã có 500 con thỏ mẹ sinh sản, tổng đàn thỏ các loại trong trang trại luôn ở trên 1.000 con. Thỏ New Zealand được cho anh Nguyên cho ăn cỏ đúng bữa theo quy trình kỹ thuật. Ngoài cỏ là thức ăn xanh, người nuôi cần cho thỏ ăn thêm cám. Ảnh: Cảnh Thắng

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Lê Văn Nguyên cho biết: "Tỷ lệ giao phối ở thỏ là 1: 12,5 nghĩa là 1 con đực đảm đương giao phối được 12,5 con cái. Với 500 con cái thì chỉ cần đến 40 con thỏ đực, mỗi con được nhốt riêng một chuồng. Thỏ nuôi sau 4 tháng là bắt đầu sinh sản. Khi quan sát bộ phận sinh dục của con cái thấy màu đỏ hồng, bắt sang chuồng con đực là giao phối ngay. Để tỷ lệ giao phối thành công, tôi tiếp tục đưa con cái này sang chuồng con đực kế bên để tiếp tục giao phối một lần nữa..."

Cũng theo anh Nguyên, thỏ sau khi đã giao phối xong, đưa về chuồng cũ. Sau giai đoạn "thai nghén", khoảng 32 ngày là thỏ mẹ đẻ. Mỗi lần thỏ mẹ đẻ dao động 9 đến 10 con thỏ non. Người nuôi cần tuyển lại khoảng 6 đến 7 con thỏ non khỏe mạnh cho ở chung với con mẹ. Thỏ non nuôi sau 35 ngày là có thể tách mẹ. Và sau 3 tháng nuôi có thể xuất chuồng bán thỏ thịt. Lúc này, trọng lượng mỗi con thỏ trung bình 2,2kg.

Trở thành ông chủ có thu nhập khủng "Thỏ là loại vật nhạy cảm, thường xuất hiện 2 loại bệnh chủ yếu là nấm và ghẻ. Do đó giống thỏ New Zealand phải nuôi trong chuồng cách đất khoảng 50cm. Hơn nữa trong chuồng nuôi thỏ phải có quạt thông khí, làm sao để chuồng luôn đạt nhiệt độ từ 28 đến 30 độ C là thích hợp nhất. Thỏ New Zealand sau khi sinh ra được 5 ngày là cho uống thuốc để phòng bệnh Ecoli, 15 ngày cho uống thuốc để phòng cầu trùng, 30 ngày cho uống thuốc để phòng nấm...", anh Nguyên chia sẻ thêm.