Á hậu Huyền My: Khoảnh khắc cả SVĐ Mỹ Đình hô to "Troussier out", cảm xúc trong tôi thật khó tả Á hậu Huyền My: Khoảnh khắc cả SVĐ Mỹ Đình hô to "Troussier out", cảm xúc trong tôi thật khó tả

Á hậu, BTV Thể thao Nguyễn Trần Huyền My chia sẻ tâm trạng của cô khi xem trực tiếp trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).

Tối qua (26/3), ĐT Việt Nam đã có thất bại trước ĐT Indonesia với tỉ số 0 - 3 trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Kết quả này khiến đội gần như hết cơ hội đi tiếp ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, khu vực châu Á. Ngay sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chấm dứt hợp đồng với HLV người Pháp Philippe Troussier. Đây được coi là quyết định không mấy bất ngờ, khi nhà cầm quân này chỉ có bốn chiến thắng qua 14 trận, nắm giữ tỷ lệ thắng thấp nhất trong các đời HLV ngoại từng dẫn dắt tuyển Việt Nam (28,57%). Á hậu Huyền My là người hâm mộ quen thuộc trên khán đài của ĐTVN. (Ảnh: FBNV) Chia sẻ với PV Dân Việt, Á hậu, BTV Thể thao Nguyễn Trần Huyền My cho biết, cô đã có mặt trên SVĐ Mỹ Đình vào tối qua để cổ vũ đội tuyển. "Xem trực tiếp trận đấu, chứng kiến sự thất bại của các cầu thủ, cổ động viên chúng tôi đều rất buồn bã" - Huyền My tâm sự. BTV Thể thao của kênh truyền hình K+ cũng chia sẻ những cảm xúc về HLV Philippe Troussier: "Đương nhiên tỷ số của trận đấu gây thất vọng, những quyết định của HLV cũng khá khó hiểu, thế nhưng khoảnh khắc cả sân vận động hô vang "Troussier get out", trong tôi trào lên những cảm xúc rất khó tả. Vị HLV người Pháp đã có một chặng đường không thành công, nhưng nghĩ tới việc ông ấy gặp phải những áp lực, sự chê trách nặng nề từ người hâm mộ, trong tôi bỗng dấy lên sự thương cảm. Đương nhiên, trong bóng đá, việc hợp tác và sa thải là rất bình thường. Tôi cũng đã nhận được thông tin ông Troussier chia tay ĐT Việt Nam. Cảm ơn ông vì những gì ông đã làm trong hơn một năm qua, xin chúc ông sẽ thành công ở con đường phía trước". HLV Philippe Troussier. (Ảnh: Hải Đăng) Sau quyết định sa thải HLV Troussier của VFF, nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Bách cũng đăng tải bài viết: "Tạm biệt ông Phillipe Troussier, cảm ơn vì tất cả, chúng ta đều thua trong cuộc kết hợp này, hi vọng kết thúc đau đớn hôm nay là một khởi đầu cần thiết cho công cuộc tái thiết lớn đối với bóng đá Việt Nam. Chúc ông sức khoẻ và may mắn!". Lộ diện bạn trai tin đồn của Thiều Bảo Trâm? ĐỌC NGAY HLV Troussier, sinh năm 1955 tại Paris, Pháp, từng đá hậu vệ cho các CLB trong nước từ 1976 đến 1983. Troussier được mệnh danh là "Phù thủy Trắng" khi đưa các đội tuyển châu Phi như Nam Phi, Bờ Biển Ngà hay Nigeria đến vòng chung kết World Cup. Ông còn giúp U20 Nhật Bản giành vị trí á quân U20 World Cup 1999, tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 rồi vào vòng 1/8 World Cup 2002. Troussier từng làm Giám đốc Kỹ thuật của Trung tâm đào tạo bóng đá PVF từ tháng 3/2018. Tháng 2/2023, ông chính thức nắm giữ cương vị HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam. BTV Thể thao VTV Quang Việt: "Dường như HLV Troussier quá ám ảnh về những gì HLV Park Hang Seo đã làm được trước đó. Cái bóng thầy Park quá lớn và ai liên quan đến thầy một chút thì sẽ trở nên cực kỳ khó chịu trong mắt của ông Troussier. Đến những buổi tập của đội tuyển mà ông vẫn gọi những cựu binh là Park's Team, khách sạn đội tuyển ở thì gọi là Park Hotel, điều này thực sự khó để chinh phục được các cầu thủ - trước hết về mặt đắc nhân tâm. Biết là ai làm sau thời ông Park cũng rất khó, rất áp lực, tuy nhiên, nếu hài hòa hơn về trao đổi và giao tiếp thì mọi chuyện có thể sẽ khác. Bản thân ông Troussier cũng luôn nhấn mạnh với các cầu thủ rằng, ông sẽ không kiểu gần gũi, ôm hôn cầu thủ hay thân thiết như thầy Park. Đúng. Đương nhiên ông có thể chọn cho mình cách mà ông thấy phù hợp, nhưng nó phải giúp các cầu thủ thoải mái và vui vẻ, thay vì có những ấm ức nhất định. Hơn hết, ông đến Việt Nam để coaching - huấn luyện chứ không phải là teaching - giảng bài. Ông phân tích quá nhiều về mặt lý thuyết và thiếu đi những thứ thực tiễn, miếng đánh chiến thuật, các phương án ở trên sân. Ông Troussier tất nhiên cũng có những điểm tốt, trong đó có việc làm nhiều cầu thủ cảm thấy hào hứng với cách chơi chủ động, kiểm soát trái bóng nhiều hơn. Nhưng như thế là quá ít với những gì diễn ra một năm qua, từ thành tích, thứ hạng cho tới cảm xúc của người hâm mộ. Kết quả như ngày hôm nay không phải lỗi của riêng ông, nhưng có lẽ là một sự kết hợp không như mong muốn". Tham khảo thêm Sao Việt rơi nước mắt trước chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam

Vừa về nước cách ly, Đội tuyển Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ VHTT&DL hết lời khen ngợi

Lệ Quyên chơi lớn, mời U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ đến xem Q show 2