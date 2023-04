Á hậu Thúy An hiếm hoi mặc bikini quyến rũ khi mang bầu, hé lộ đã sinh con đầu lòng

Mới đây, Á hậu Thúy An thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc khi đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh cô mang bầu con đầu lòng. Đi kèm với loạt ảnh này, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 tiết lộ chuyện cô đã sinh con và đang trải qua hành trình mới cùng bé Mary. "Để có em là một hành trình dài rất nhiều cảm xúc mà đến hôm nay An mới dám chia sẻ. Giờ đây sẽ là một thế giới mới với An. Cùng nhau cố gắng nhé Mary!", người đẹp bày tỏ.

Á hậu Thúy An hiếm hoi mặc bikini quyến rũ khi mang bầu. (Ảnh: FBNV)

Á hậu Thúy An hé lộ đã sinh con đầu lòng

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh Á hậu Thúy An hiếm hoi mặc bikini quyến rũ khi mang bầu của Á hậu Thúy An nhận được nhiều lời chúc mừng từ Hoa hậu Lương Thùy Linh; "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung; Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh: "Chúc mừng chị!"; "Hẹn gặp hai mẹ con!"; "Mẹ bầu như vậy thì chị cũng có động lực nha! Hẹn gặp hai mẹ con sớm nhé!"...

Á hậu Thúy An hé lộ đã sinh con đầu lòng. (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Thị Thúy An sinh năm 1997 tại Kiên Giang. Cô giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt top 5 Người đẹp nhân ái trong khuôn khổ cuộc thi này. Trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018, Thúy An có hoạt động nghệ thuật trầm hơn so với hai người đẹp còn lại là Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Phương Nga.

Thúy An cũng là người đẹp khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sau khi trở thành hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018, Thúy An được đề cử dự thi Miss International 2018 nhưng cô từ chối vì lý do sức khỏe và cơ hội này sau đó thuộc về Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Năm 2019, Thúy An trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) nhưng chưa may mắn giành được thứ hạng cao.

Đến đầu năm 2021, Thúy An bất ngờ thông báo kết hôn với bạn trai tiến sĩ Ngọc Duy. Được biết, ông xã của Thúy An sinh năm 1987, lớn hơn cô 10 tuổi. Cả hai quen nhau từ giữa năm 2017 cũng là thời điểm người đẹp đang học đại học.

Á hậu Thúy An hạnh phúc bên chồng lớn hơn cô 10 tuổi. (Ảnh: ST)

Thúy An cho biết, ông xã là người trưởng thành, thông minh, bản lĩnh. Anh tốt nghiệp tiến sĩ ở Anh và sống ở nước ngoài 12 năm. Hiện tại, Ngọc Duy đã trở về Việt Nam tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình và giảng dạy tại một viện nghiên cứu, đào tạo sau đại học.

"Nhờ anh mà tôi học được sự trưởng thành và biết thấu hiểu. Điều khiến tôi và người thân luôn thích ở anh là tính cách biết quan tâm người khác, tới bố mẹ, bạn bè. Anh rất được lòng người thân của tôi nên những lúc cả hai giận nhau, anh đều được họ bênh vực", người đẹp cho hay.

Thúy An cho biết, ông xã là người trưởng thành, thông minh, bản lĩnh. (Ảnh: FBNV)

Nhan sắc quyến rũ của Á hậu Thúy An khi mang thai con đầu lòng. (Ảnh: FBNV)

Trong dịp kỷ niệm 1 năm cưới, Thúy An từng hạnh phúc chia sẻ: "Tưởng có chồng sẽ phụ nữ hơn ai dè vẫn con nít quá chừng. Tưởng sẽ bị hạn chế đi chơi với các bạn ai ngờ lôi kéo anh chồng vào hội luôn. Hơi sến nhưng thật lòng cảm ơn anh chồng vì đã luôn yêu chiều bà An suốt thời gian yêu nhau cho đến về chung một nhà".

Clip Á hậu Thúy An đeo vàng "khủng" trong ngày cưới chồng tiến sĩ lớn hơn 10 tuổi. (Nguồn: FBNV)