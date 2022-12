Á hậu Thụy Vân lựa chọn trang phục "bất khả kháng" trước giờ G

Được biết, lễ trao giải VinFuture lần thứ 2 năm nay không chỉ được phát sóng trên VTV mà còn được đưa lên trên CNN, Euronew, TechNode Global… Theo Á hậu Thuỵ Vân chia sẻ, vì sự kiện mang tầm vóc quốc tế nên mọi khâu tổ chức không được xảy ra bất kỳ sai sót, đặc biệt là người dẫn dắt toàn bộ chương trình. Vì thế, cô và ê-kíp đã có 3 ngày tổng duyệt từ sáng đến tối muộn.

Á hậu Thụy Vân và MC Đức Bảo dẫn dắt cho lễ trao giải Vinfure lần thứ 2. (Ảnh: NVCC)

Trong ba ngày đó, vì lịch làm việc căng như dây đàn mà Thụy Vân đã sút hai cân. Tại sự kiện diễn ra, Thuỵ Vân được ban tổ chức đưa ra yêu cầu mặc 2 bộ trang phục là đầm dạ hội và áo dài. Đặc biệt, ban tổ chức còn muốn thay đổi trang phục gần sát ngày diễn ra. Điều này khiến Thụy Vân khá căng thẳng.

Bởi cô là người khá cầu toàn cho bản thân, ngay cả trang phục dẫn Thụy Vân cũng là người khá "khó tính" với chính mình. Với cô, trang phục phải vừa vặn với cơ thể, chuẩn đẹp từng đường kim mũi chỉ, màu sắc... Đặc biệt, chương trình phát sóng trực tiếp nên Thụy Vân phải lựa ra trang phục bắt mắt, sang trọng, văn minh thời thượng nhưng không được phép quá hở.

Vì ban tổ chức yêu cầu đổi trang phục gấp nên cô không có nhiều thời gian để lựa chọn. May mắn là 2 nhà thiết kế thân thiết với cô là NTK Đức Vincie và Kenny Thái đã đưa cho cô bộ trang phục mới trong bộ sưu tập của mình.

Trong phút chót MC Thụy Vân buộc phải thay đổi trang phục dẫn chương trình. (Ảnh: NVCC)

Chương trình bắt đầu diễn ra vào lúc 20 giờ nhưng trước đó 2 tiếng trang phục vẫn chưa kịp gửi đến tay. Vì thế, Thụy Vân sống trong từng phút giây hoang mang, lo lắng.

Sau đó, các bộ đồ mới đến tay Á hậu Thụy Vân nhưng có trang phục rất đẹp lại không đáp ứng được màu sắc, họa tiết ban tổ chức đưa ra. Vì thế, cô phải chọn một trang phục an toàn trong trường hợp "bất khả kháng" mà trong lòng chưa thực sự hài lòng.

Á hậu Thụy Vân: "Tôi tuổi hổ nhưng tính cách lại mèo con"

Tại sự kiện, cô gặp lại MC Đức Bảo - người bạn dẫn thân quen, cả hai đã tới rất sớm cùng trao đổi lại kịch bản cho ăn ý.

MC Đức Bảo và Á hậu Thụy Vân trao đổi và khớp kịch bản trước khi lễ trao giải diễn ra. (Ảnh: NVCC)

Tại lễ trao giải VinFuture năm nay còn có sự xuất hiện của chủ nhân 5 giải Grammy - Christina Aguilera đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tuy cùng đứng trong cánh gà nhưng Á hậu Thụy Vân chưa có chung bức ảnh với thần tượng của mình. Dù rất hâm mộ giọng ca Beautiful nhưng Thụy Vân chỉ dám e ấp nhìn từ xa.

Thụy Vân hé lộ: "Ca sĩ Christina Aguilera luôn có 15 vệ sĩ đi cùng nên tôi rất ngại mở lời để được chụp ảnh với thần tượng". Á hậu Thuỵ Vân hài hước chia sẻ thêm, tuy cô tuổi hổ nhưng tính cách lại như chú mèo con, hay nhút nhát, ngại ngần khi gặp những ngôi sao.

Á hậu Thuỵ Vân luôn được tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt trong các sự kiện tầm cỡ. (Ảnh: NVCC)

Đã có hơn một thập kỷ trôi qua nhưng tên tuổi Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 Nguyễn Thụy Vân chưa bao giờ phai nhạt trước khán giả. Cô không lên truyền thông chia sẻ cuộc sống hôn nhân quá nhiều, không hé lộ người chồng doanh nhân hay tạo chiêu trò. Bởi, cô luôn làm nghề bằng cái tâm của mình. Các bầu show luôn nhớ đến một Á hậu, MC Thụy Vân dễ mến, chuyên nghiệp.

Thụy Vân luôn mỉm cười mỗi sáng thức dậy và cảm ơn cuộc đời đã cho cô nhiều điều may mắn. Cho đến hiện tại, cô đang có cuộc sống an nhiên, một công việc đam và kiếm được tiền từ chính tài năng của mình để độc lập, tự chủ về kinh tế. Hơn hết, cô may mắn khi luôn được khán giả chào đón.