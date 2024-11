Show K-pop tại Mỹ Đình gần một năm không hoàn tiền vé, khán giả lo ngại một lần nữa "mất tiền oan"?

Khán giả đòi tiền vé show "K-pop Festival Open Air #2" trong vô vọng

Mới đây, chia sẻ với Dân Việt, một số khán giả cho biết, đến thời điểm này, họ vẫn chưa được hoàn tiền vé show diễn K-pop Festival Open Air #2, từng dự định diễn ra vào ngày 23 và ngày 24/12/2023 tại Sân vận động Mỹ Đình.

Nguyễn Minh Hằng (28 tuổi, Hà Nội) cho biết, cô từng nhắn tin, gọi điện nhiều lần nhưng không thể giải quyết sự việc. "Ban đầu họ nói lời xin lỗi, sau đó không còn nghe máy. Tôi xác định mất tiền, chỉ mong công ty này sẽ bị kiện, nhằm trả lại thị trường giải trí trong sạch" - cô thổ lộ.

Trong khi đó, Lâm Minh Châu (23 tuổi, TP.HCM) cho biết, cô từng mua vé máy bay tới Hà Nội để gặp thần tượng, sau đó chương trình đột ngột thông báo hủy bỏ. Không những tốn kém chi phí di chuyển, cô còn không thể đòi được tiền vé.

Hightlight - nhóm nhạc hai lần buộc phải hủy show, từ "K-pop Festival Open Air #2" tới "K-Time Live In Hanoi". (Ảnh: FBNV)

Trên Fanpage chính thức của đơn vị tổ chức - Bom Entertainment, bài viết mới nhất đã được đăng tải từ ngày 2/2/2024, đưa thông tin về thủ tục hoàn tiền cho người mua vé tại chương trình K-pop Festival Open Air #2. Từ đó tới nay, Bom Entertainment không đăng tải nội dung mới. Trong khi đó, dưới các bài viết cũ, nhiều người hâm mộ vẫn hàng ngày bình luận nhằm thắc mắc về việc hoàn tiền vé, đồng thời tố cáo công ty có dấu hiệu lừa đảo.

PV Dân Việt đã liên hệ với nhân viên của Bom Entertainment, số điện thoại trên Fanpage cũng như đăng ký kinh doanh của công ty này, tuy nhiên các số này hiện đều không liên lạc được.

Vào cuối năm ngoái, sự kiện từng được cộng đồng hâm mộ K-pop tại Việt Nam mong chờ khi có sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao tên tuổi như Kim Jae Joong, Hightlight, Infinite, Nichkhun và Jun.K (2PM), TRI.BE, Super Junior D&E, Xiumin, Chen, Chanyeol (EXO). Ban tổ chức cho biết dự kiến chương trình thu hút khoảng 20.000 khán giả mỗi đêm.

Chương trình phát hành các hạng vé gồm 900 ngàn đồng - 1,9 triệu đồng, 3,9 triệu đồng, 4,5 triệu đồng, 5,2 triệu đồng, 10 triệu đồng. Ở hạng vé có mức giá cao nhất - 15 triệu đồng, khán giả được quyền check in ở lối đi riêng, tham dự ngẫu nhiên một buổi ký tặng của một nghệ sĩ trong dàn khách mời.

Trước show hai ngày, ban tổ chức thông báo hết vé, tiến hành dựng sân khấu, đổi vòng tay vào cửa cho khán giả. Tuy nhiên, ngay trước sự kiện vỏn vẹn 1 ngày, chương trình bất ngờ xin lỗi khán giả, tuyên bố hủy show và sẽ hoàn tiền vé.

Trong văn bản gửi đến đại diện các câu lạc bộ hôm 4/4, đơn vị tổ chức - Công ty Trách nhiệm hữu hạng Bôm Hà Nội (Bom Entertainment), viết: "Hiện tại, công ty gặp rất nhiều khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất về tài chính, nên dẫn đến việc chậm trễ. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hoàn trả tiền vé đến đối tác và người hâm mộ kịp thời và nhanh chóng".

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Bôm Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, có trụ sở ở Nam Từ Liêm, Hà Nội, được cấp phép hoạt động năm 2016. Đại diện pháp luật là Choi Sejin.

2NE1 - nhóm nhạc vừa thông báo sẽ tổ chức concert tại Việt Nam vào đầu năm 2025. (Ảnh: FBNV)

Khán giả ngày càng ít niềm tin vào các show K-pop?

Ngày 13/11 vừa qua, Ban tổ chức (BTC) sự kiện K-Time Live In Hanoi đưa ra thông báo hủy bỏ hai đêm diễn vào ngày 16 và ngày 17/11/2024 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Trước đó, chương trình thông báo sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc như Super Junior L.S.S (LeeTeuk, Shindong, Siwon), Apink, The New Six, nhóm Highlight, ONF, TripleS, ca sĩ Hyolyn, Hwasa và Onew...

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Hà Linh, Giảng viên Học viện Ngoại giao, Thạc sĩ ngành Quản trị văn hóa và nghệ thuật trường Đại học Chung Ang (Hàn Quốc) nhận định: "Nguyên nhân khiến show K-Time in Hanoi lần này ế vé, dẫn tới hủy show là bởi chương trình không có kế hoạch marketing từ sớm, dẫn tới thông tin chưa thể tiếp cận đông đảo người hâm mộ. Do vậy, dù sở hữu dàn nghệ sĩ khá hot, chương trình vẫn không thể lôi kéo khán giả tới mua vé.

Thứ hai, tại một số show âm nhạc K-pop trước đó, khán giả đã không ít lần chịu cảnh bất ngờ bị huỷ show, thậm chí bùng tiền vé, chậm hoàn tiền vé. Họ ngày càng ít niềm tin vào các chương trình âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ, tới từ các đơn vị sản xuất chưa có nhiều tên tuổi".

Trước câu hỏi về việc các concert sắp tới của nghệ sĩ Hàn tại Việt Nam (điển hình là nhóm nhạc 2NE1) liệu có chịu ảnh hưởng bởi thực trạng này, bà Hà Linh cho rằng: "Lo ngại trên rất ít khả năng xảy ra. Thứ nhất, hầu hết các concert sắp tới là đêm diễn riêng của một nghệ sĩ/ nhóm nhạc, không phải chương trình chung quy tụ nhiều nghệ sĩ. Tại những concert riêng, nghệ sĩ đều đã có lượng khán giả của riêng họ, đến từ những fandom trung thành. Trong khi đó, đặc điểm chung của các show diễn bị huỷ thường là những concert chung, dàn nghệ sĩ "khủng" tuy nhiên không có đối tượng khán giả nhất định.

Ở giai đoạn trước, khi các chương trình âm nhạc quốc tế chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam, trong "cơn khát" được gặp thần tượng và giải trí, người hâm mộ sẽ sẵn lòng đi các chương trình như vậy chỉ để gặp thần tượng, nghe họ hát vài bài trong cả một show âm nhạc lớn.

Tuy nhiên ngày nay, càng ngày càng nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ K-pop đem concert của riêng họ về Việt Nam. Thị trường giải trí trong nước cũng phát triển với nhiều concert chất lượng. Người hâm mộ ngày càng có nhiều lựa chọn hơn, dĩ nhiên họ sẽ chọn các concert chỉ của riêng nghệ sĩ mình yêu thích, hoặc sự kiện được đầu tư một cách quy mô, giàu tính sáng tạo" - Thạc sĩ Nguyễn Hà Linh khẳng định.