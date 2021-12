'Ác mộng' Covid-19 lại ám ảnh New York, Tiến sĩ Fauci tuyên bố Mỹ 'đang có chiến tranh'

"Ác mộng" Covid-19 quay lại New York

Mọi người xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại một địa điểm xét nghiệm di động ở Manhattan vào ngày 8/12/2021. Ảnh CNN

Theo CNN, tiểu bang New York hôm thứ Năm 17/12 ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong ngày cao kỷ lục chưa từng thấy kể từ khi đại dịch bắt đầu với 21.027 ca mắc, theo dữ liệu được công bố hôm thứ Sáu.

Mức cao kỷ lục trước đó là vào ngày 14/1 với 19.942 ca mắc mới được ghi nhận.

Dữ liệu của New York cũng tiết lộ rằng các trường hợp dương tính với Covid-19 ở bang này đã tăng 154% trong vòng chưa đầy 1 tuần.

Thống đốc Kathy Hochul cho biết trong một thông cáo báo chí rằng: “Chúng ta không được coi nhẹ sự gia tăng (các ca Covid-19) trong mùa đông mà chúng ta đang phải đối mặt, và chúng ta nên tiếp tục khuyến khích mọi người đi tiêm phòng, tiêm nhắc lại và đeo khẩu trang”.



Tuy nhiên, điều may mắn là, ỷ lệ nhập viện vì Covid-19 vẫn tương đối thấp. Vào thứ Sáu, tiểu bang này ghi nhận 3.839 ca nhập viện, so với 8.088 ca vào ngày 14/1, theo dữ liệu của tiểu bang.

Đỉnh điểm là vào giữa tháng 4/2020, tổng số ca nhập viện vì Covid-19 ở New York gần đạt 19.000 ca.

Thành phố New York cũng báo cáo tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 từ các xét nghiệm PCR đã tăng gấp đôi trong khoảng thời gian 4 ngày, các trường hợp mắc bệnh đã tăng gấp 3 lần trong tháng qua.

Tiến sĩ Fauci: Chúng ta đang có chiến tranh

Tiến sĩ Anthony Fauci. Ảnh BBC

Theo CNN, Tiến sĩ Anthony Fauci đã ví cuộc chiến chống lại Covid-19 giống như Chiến tranh thế giới thứ 2, đã hoành hành trong nhiều năm.



Nhưng ông nhấn mạnh rằng, Mỹ có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại virus corona nếu mọi người tiếp tục chiến đấu và sử dụng vũ khí trong tầm tay.

“Chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến với loại virus này, nhưng chúng ta sẽ thắng nó chỉ vì chúng tôi áp dụng những thứ mà chúng tôi có: các biện pháp can thiệp. Chúng ta rất may mắn vì chúng ta có vaccine hiệu quả cao và an toàn. Chúng ta biết các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng có tác dụng gì. Chúng ta cần bám vào đó. Chúng ta không thể từ bỏ", ông Fauci nói.

Fauci cho biết người Mỹ sẽ ổn trong những ngày lễ sắp tới nếu mọi người tuân theo các khuyến nghị của CDC về việc tiêm chủng và đeo khẩu trang.

Người Mỹ cũng được khuyến cáo nên tránh không gian chật hẹp, trong nhà và nên cân nhắc không ở gần những người chưa được tiêm chủng.