aespa, Jin, Baby Monster đạt chứng nhận triệu bản, bạch kim

Năm 2018, Hiệp hội Công nghiệp Nội dung Âm nhạc Hàn Quốc đã triển khai hệ thống chứng nhận mới cho doanh số bán album, lượt tải xuống bài hát và phát trực tuyến.



Bắt đầu với âm nhạc được phát hành vào hoặc sau ngày 1/1/2018, Circle Chart hiện chứng nhận album bạch kim khi đạt doanh số 250.000 bản, trong khi các album đã bán được một triệu bản trở lên sẽ nhận được chứng nhận "triệu bản".

Tháng này, ATEEZ đã đạt được hai chứng nhận riêng biệt cho mini album mới nhất của họ "GOLDEN HOUR: Part.2". Phiên bản thường của mini album đã nhận được chứng nhận chính thức là triệu bản cho hơn 1 triệu bản được bán ra, trong khi phiên bản POCA được chứng nhận bạch kim sau khi bán được hơn 250.000 bản.

"The Star Chapter: SANCTUARY" của TXT, "Whiplash" của aespa, "DREAMSCAPE" của NCT DREAM và "ROMANCE : UNTOLD -daydream-" của ENHYPEN đều đã đạt được chứng nhận triệu bản chính thức khi bán được hơn 1 triệu bản mỗi album.

Album solo đầu tiên "Happy" của Jin của BTS đã đạt được chứng nhận bạch kim ba lần với hơn 750.000 bản được bán ra kể từ khi phát hành.

Trong khi đó, phiên bản Nemo của album đầy đủ đầu tiên "Drip" của Baby Monster đã đạt được chứng nhận bạch kim đôi với hơn 500.000 bản được bán ra.

Mini album solo đầu tay "Like A Flower" của Irene của Red Velvet, "Last Bell" của TWS và "FREQUENCY" của WayV đều đạt được chứng nhận bạch kim khi bán được hơn 250.000 bản mỗi album.

Cuối cùng, trong hạng mục phát trực tuyến, "Seven" của Jungkook (BTS) (hợp tác với Latto), "LOVE me" của BE'O và "I Still Love You" của Jung Dong Ha đều được chứng nhận bạch kim sau khi vượt qua 100 triệu lượt phát trực tuyến.