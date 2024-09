Agribank Bắc Yên Bái: Khẳng định thương hiệu, hướng tới sự phát triển của cộng đồng

Hiện nay, Agribank Bắc Yên Bái có trên 72.000 khách hàng có quan hệ tiền gửi và trên 21.000 khách hàng có quan hệ tín dụng. Chất lượng tín dụng của chi nhánh luôn được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu đạt 0,51% tổng dư nợ, thấp hơn mức bình quân chung toàn hệ thống Agribank.

Kết thúc năm 2023, Agribank Bắc Yên Bái được Tổng Giám đốc Agribank vinh danh là đơn vị tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2023 và đạt danh hiệu "Đơn vị đạt giải Nhì khu vực Trung du Bắc bộ năm 2023".

Dưới sự chỉ đạo của Agribank Bắc Yên Bái, đơn vị đã tích cực triển khai các hình thức huy động vốn và cho vay phù hợp với đặc thù của địa phương, thực hiện nghiêm lãi suất huy động theo từng thời kỳ Agribank quy định.

Đơn vị triển khai kịp thời các sản phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi lãi suất cạnh tranh phù hợp của Agribank và của Agribank Bắc Yên Bái, từng bước chủ động cân đối vốn tại địa phương; dư nợ cho vay đối với khách hàng là hộ sản xuất, kinh doanh khu vực nông nghiệp, nông thôn tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Nhờ vậy, tính đến ngày 31/8 tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh (bao gồm USD quy đổi) đạt 5.865 tỷ đồng, tăng 444 tỷ đồng, tăng 8,2% so với 31/12/2023; tăng 598 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023; hoàn thành 102,3% kế hoạch huy động vốn năm 2024 do Agribank giao.

Người dân đến giao dịch tại Agribank Bắc Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu

Cùng với chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc làm tốt công tác tín dụng, Ban giám đốc Agribank Bắc Yên Bái cùng Ban chấp hành Công đoàn còn phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm. Trong đó kịp thời khen thưởng cho những chi nhánh hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh, khen thưởng các cá nhân, người lao động có thành tích xuất sắc trong chuyên môn, đồng thời hàng quý, đột xuất đều có phát động thi đua, khen thưởng theo từng chuyên đề gắn với nhiệm vụ kinh doanh cấp thiết (tăng trưởng dư nợ, tăng trưởng nguồn vốn, thu nợ xử lý rủi ro....).

Đồng thời, triển khai đồng bộ các sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng và tình hình thực tế thị trường như: phát hành thẻ, khách hàng đăng ký dịch vụ E-banking, nhắc nợ tiền vay, mở tài khoản tiền gửi thanh toán, thanh toán hóa đơn; đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng.

Cùng với đó, Agribank Bắc Yên Bái luôn triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, của ngành và Tổng Giám đốc Agribank. Theo đó, thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, hỗ trợ khách hàng cho vay mới để ổn định sản xuất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ; tập trung tăng trưởng tín dụng tại địa phương, đặc biệt các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước; gắn tăng trưởng với kiểm soát chất lượng tín dụng và khả năng quản lý của chi nhánh; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xử lý thu hồi nợ xấu, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc khó khăn của khách hàng.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Yên Bình ( Agribank Bắc Yên Bái) thăm mô hình sản xuất ván bóc của gia đình chị Lưu Thị Bình ở thôn Tân Lập (xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Ảnh: Hoàng Hữu

Với trên 64% tổng dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nguồn vốn Agribank đóng góp quan trọng thúc đẩy nền kinh tế. Agribank Bắc Yên Bái đã và đang triển khai nhiều chính sách tín dụng ưu đãi, nhất là chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP… Từ nguồn vốn của Chi nhánh, nhiều tổ chức, cá nhân mạnh dạn thay đổi tư duy, đầu tư hạ tầng sản xuất, làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Đến nay, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của toàn Chi nhánh Agribank Bắc Yên Bái đạt 9.060 tỷ đồng, tăng 930 tỷ đồng, tăng 11,4% so với 31/12/2023; tăng 1.467 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 100,2% kế hoạch dư nợ năm 2024 do Agribank giao. Trong đó, dư nợ khách hàng cá nhân là 6.536 tỷ đồng, tăng 665 tỷ đồng so với đầu năm; dư nợ khách hàng pháp nhân là 2.524 tỷ đồng, tăng 265 tỷ đồng so với đầu năm.

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ tài chính kinh doanh, công tác an sinh xã hội cũng được Agribank Bắc Yên Bái quan tâm. Đơn vị đã luôn tích cực đi đầu trong hoạt động xã hội từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng và vì sự phát triển của cộng đồng.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, toàn chi nhánh đã ủng hộ tổng số tiền tài trợ cho công tác an sinh xã hội gần 950 triệu đồng, việc làm cụ thể như: Thực hiện chương trình an sinh xã hội "Tết xum vầy – xuân bình an" trị giá 500 triệu đồng; an sinh xã hội cho y tế, giáo dục số tiền 119 triệu đồng; Ủng hộ xây dựng nhà văn hóa thôn 20 triệu đồng; hỗ trợ tiền xây nhà tình nghĩa số tiền 150 triệu đồng; kêu gọi người lao động chi nhánh ủng hộ các quỹ tình nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội của địa phương và Agribank, số tiền 150 triệu đồng.

Đặc biệt, để chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 3, sáng ngày 17/9/2024, Đại diện Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Văn Yên (trực thuộc Agribank Bắc Yên Bái) chia sẻ với những khó khăn của địa phương, ông Nguyễn Quốc Chí – Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Văn Yên đã trao số tiền 100 triệu đồng để hỗ trợ làm nhà cho người dân bị ảnh hưởng của bão số 3.

Agribank CN huyện Văn Yên (Agribank Bắc Yên Bái) trao số tiền 100 triệu đồng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh: Hoàng Hữu

Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Agribank CN Bắc Yên Bái cho biết: Được thành lập đúng vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát nên Chi nhánh gặp nhiều thách thức trong hoạt động kinh doanh, bởi nhiều địa điểm phải phong tỏa vì dịch bệnh. Khi dịch được kiểm soát, nền kinh tế bắt đầu đi vào giai đoạn phục hồi nhưng chậm, tác động không nhỏ đến phát triển kinh doanh của Chi nhánh. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có nhiều tổ chức tín dụng làm công tác huy động vốn nên luôn có sự cạnh tranh mạnh.

Từ những khó khăn, thách thức trên, Ban Giám đốc Chi nhánh đã có nhiều điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Trước hết, Agribank CN Bắc Yên Bái luôn chỉ đạo sát sao hoạt động kinh doanh từ Hội sở đến các chi nhánh loại II, phòng giao dịch; thường xuyên đổi mới và nâng cao năng lực quản trị điều hành; chủ động khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, bảo đảm hoạt động kinh doanh phát triển ổn định an toàn, hiệu quả, đúng cơ chế, đúng pháp luật.