Agribank Chi nhánh Bến Tre: Ủng hộ 150 triệu đồng Chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Tham dự buổi lễ, có bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; bà La Thị Thúy – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre; ông Lê Công Thành – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre và ông Vũ Hồng Dụ - Giám đốc Agribank tỉnh Bến Tre.

Ông Vũ Hồng Dụ (bên trái) - Giám đốc Agribank tỉnh Bến Tre trao biểu trưng số tiền ủng hộ 150 triệu đồng cho lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Bến Tre. (Ảnh: AK)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hồng Dụ - Giám đốc Agribank Chi nhánh Bến Tre cho biết: Hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre trong thời gian vừa qua diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp và kéo dài.

Tuy nhiên, dưới sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, NHNN Chi nhánh tỉnh, cùng với sự điều hành linh hoạt, nhạy bén của ban lãnh đạo và nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn thể người lao động, hoạt động kinh doanh của đơn vị tiếp tục phát triển an toàn, ổn định và đúng định hướng.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao Thư cảm ơn các đơn vị tài trợ. (Ảnh: AK)

Trong 9 tháng đầu năm 2021, chi nhánh tiếp tục giữ được sự tăng trưởng về nguồn vốn và dư nợ, chất lượng tín dụng được đảm bảo; tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức cho phép của Trụ sở chính Agribank.

Bên cạnh, công tác an sinh xã hội được chi nhánh đặc biệt quan tâm, mỗi năm chi nhánh dành hàng tỷ đồng từ nguồn kinh phí do Agribank phân bổ, kinh phí trích từ lợi nhuận của Chi nhánh Bến Tre và người lao động tại Chi nhánh đóng góp từ tiền lương. Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh đã ủng hộ hơn 2,89 tỷ đồng để thực hiện các công tác an sinh xã hội.

Với Chương trình "Sóng và Máy tính cho em", Agribank Bến Tre tài trợ 150.000.000 đồng.

"Thông qua các chương trình tài trợ giáo dục, Agribank Bến Tre tin tưởng rằng, với sự chăm lo của Đảng và Nhà nước; sự đồng lòng, chung tay góp sức của toàn xã hội, con em chúng ta sẽ có đủ điều kiện để tiếp cận với công nghệ, trao dồi tri thức; phát triển tâm hồn, kỹ năng và tư duy, tiếp cận các phương thức học tập mới, ứng dụng CNTT trong học tập; từ đó giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, trở thành người công dân có ích cho xã hội", ông Vũ Hồng Dụ chia sẻ.