Agribank chi nhánh Cần Thơ chung tay chăm lo Tết cho người nghèo

Tham dự chương trình có đại diện Ban Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ; Giám đốc các chi nhánh Agribank trực thuộc Agribank Cần Thơ; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN 5 quận, gồm: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình thuỷ, Ô Môn, Thốt Nốt.

Ông Trần Hữu Cường - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Cường - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ, cho biết: Phát huy truyền thống "Ngân hàng vì cộng đồng" Agribank chi nhánh Cần Thơ đã cùng với UBMTTQVN các cấp TP. Cần Thơ luôn đồng hành, sẻ chia mang đến những suất quà ý nghĩa trong những dịp lễ, Tết, với mong muốn mang đến một mùa Xuân ấm áp, một cái Tết đủ đầy cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Hữu Cường - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ trao số tiền 500 trei65u đồng cho đại diện UBMTTQVN 5 quận. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Trong những năm qua, bên cạnh hoạt động kinh doanh tiền tệ hiệu quả, Agribank Chi nhánh Cần Thơ luôn tích cực thể hiện trách nhiệm xã hội với địa phương và cộng đồng thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội.



Năm 2021, tổng số tiền Agribank chi nhánh Cần Thơ dành cho công tác an sinh xã hội là 4,7 tỷ đồng, được trích từ Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội của ngân hàng và do cán bộ, công nhân viên, người lao động Agribank Cần Thơ đóng góp, nhằm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn phần nào hỗ trợ, động viên cho các hội viên nông dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Với số tiền 500 triệu đồng, Agribank Cần Thơ trao cho UB MTTQVN 5 quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình thuỷ, Ô Môn, Thốt Nốt,. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Với số tiền 500 triệu đồng, Agribank Cần Thơ trao cho UB MTTQVN 5 quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình thuỷ, Ô Môn, Thốt Nốt, sau đó UBMTTQVN 5 quận sẽ đại diện lựa chọn và trao đến tận tay các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn mình.

Bà Ngô Thị Kim Oanh- Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Ninh Kiều phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Đại diện UBMTTQVN các quận, bà Ngô Thị Kim Oanh- Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Ninh Kiều, cho biết: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, nhất là những hộ khó khăn, sự hỗ trợ, chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách của Agribank Cần Thơ là điều hết sức ý nghĩa. Những suất quà này không chỉ giúp bà con có thêm điều kiện để đón Tết mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn cho bà con cùng địa phương vượt qua khó khăn…