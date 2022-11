Agribank chi nhánh tỉnh An Giang được tuyên dương "Doanh nghiệp vì Người lao động" năm 2022

Tham dự buổi lễ có các ông: Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; Ngô Hồng Yến - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Liên đoàn Lao động các huyện, thị, thành và các doanh nghiệp được tuyên dương năm 2022.



Ông Vương Hảo Hớn (đứng giữa) – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh An Giang nhận bằng khen và biểu trưng lễ tuyên dương.

Danh hiệu "Doanh nghiệp vì Người lao động" năm 2022 được UBND tỉnh An Giang giao Sở LĐ-TB&XH, LĐLĐ tỉnh xét chọn đối với tất cả các doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Kết quả, có 39 doanh nghiệp đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đề nghị tuyên dương "Doanh nghiệp vì Người lao động" năm 2022, trong đó có 7 Doanh nghiệp nhà nước, 26 Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, 6 Doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Với quan điểm xác định "Con người - Tài năng" là tài sản quan trọng bậc nhất của quốc gia, địa phương và doanh nghiệp. Doanh nghiệp sở hữu nhiều tri thức, nhân lực chất lượng cao sẽ giành ưu thế cạnh tranh cao hơn. Agribank chi nhánh An Giang ngoài việc tạo việc làm phù hợp cho người lao động, chấp hành, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đối với người lao động như: tiền lương, khen thưởng, chăm sóc sức khỏe, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo và thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời khi bản thân hoặc gia đình người lao động có khăn, việc hiếu, hỷ… có gần 500 lao động của Chi nhánh.

Với những kết quả trên Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang, vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang "Doanh nghiệp vì Người lao động" và biểu trưng ghi nhận thành tích "Có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang".

Các doanh nghiệp được tuyên dương" Doanh ngiệp vì Người lao động".

Đạt được thành tích trên là niềm vinh dự của đơn vị, trong thời gian tới Agribank chi nhánh tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tại buổi lễ: "Các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong Doanh nghiệp, để người lao động hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình đối với doanh nghiệp, hạn chế tình trạng tranh chấp lao động, đình công không đúng trình tự pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, nâng chất bữa ăn giữa ca cho người lao động; tạo điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên; xây dựng mối quan hệ hài hòa và thái độ ứng xử văn hóa phù hợp giữa chủ doanh nghiệp với người lao động…", nhằm động lực thúc đẩy hoạt động của đơn vị tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp.