Agribank Chi nhánh tỉnh Long An đồng hàng cùng ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10

Ngày 10/10, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An tổ chức gian hàng trải nghiệm các tiện ích, sản phẩm dịch vụ tiên tiến, hiện đại tại "Triển lãm giới thiệu các giải pháp, sản phẩm về chuyển đổi số" do UBND tỉnh Long An tổ chức.