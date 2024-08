Ngày 23/8/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh những tháng cuối năm 2024, vinh danh và trao thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2023, phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch kinh doanh Quý IIl và cả năm 2024. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc Agribank tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.



Tại hội nghị này, Ban tổ chức đã dành một phần nội dung cho công tác vinh danh và trao thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2023. Theo đó, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk (Agribank Đắk Lắk) được vinh danh đơn vị có kết quả kinh doanh xuất sắc 5 năm liên tục.

Ông Phan Ngọc Linh, Phó Giám đốc Agribank Đắk Lắk (hàng thứ 2, đứng thứ 3 từ trái sang) thay mặt đơn vị nhận Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank tặng đơn vị có kết quả kinh doanh xuất sắc 5 năm liên tục.

Để có được kết quả trên là nhờ trong những năm qua Agribank Đắk Lắk đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo điều kiện tốt nhất để người nông dân có thể tiếp cận nguồn vốn ngân hàng; tiếp tục đồng hành cùng nông dân trên địa bàn tỉnh trong phát triển kinh tế và chung sức cùng các ngành, các cấp xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, đơn vị này đã phát động nhiều phong trào thi đua, phát huy sự năng động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, nhân viên, đưa hoạt động này trở thành động lực quan trọng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu Agribank bền vững, hiện đại.

Tiêu biểu phải kể đến các phong trào như: Phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch và hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, hội nhập kinh tế"; phong trào thi đua "Giỏi chuyên môn nghiệp vụ"; phong trào thi đua 2 giỏi: "Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà" trong nữ cán bộ, viên chức; phong trào thi đua "Phát huy sáng kiến cải tiến nghiệp vụ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ"; phong trào thi đua "Xây dựng, phát triển thương hiệu và thực hiện văn hóa Agribank"; phong trào thi đua "Nâng cao đạo đức nghề nghiệp gắn với Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động" với phương châm: "Agribank – Vì một Việt Nam xanh" và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác an sinh xã hội...

Được biết, đến cuối năm 2023, nguồn vốn huy động tại Agribank Đắk Lắk đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 2.881 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 43,5 % so với năm 2018. Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 16.945 tỷ đồng, tăng 6.128 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 56,7% so với năm 2018, nợ xấu được kiểm soát và đẩy lùi về dưới 1% (0,61%) trên tổng dư nợ. Thu dịch vụ ngân hàng đạt 78 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 47,2% so với năm 2018. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính hằng năm.

Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, trong những năm qua, Agribank Đắk Lắk đã làm tốt trách nhiệm xã hội, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.