Agribank được vinh danh với 3 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2022

Agribank vinh dự được xướng tên với ba Giải thưởng: “Ngân hàng hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao”, “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng” và “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh”.

Đây là năm thứ 11 liên tiếp Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu được tổ chức, là danh hiệu thường niên uy tín trong lĩnh vực Ngân hàng, được trao cho những ngân hàng có kết quả hoạt động xuất sắc tiêu biểu trên những mặt nghiệp vụ hoặc sản phẩm dịch vụ mới và nổi bật, được sự quan tâm của cộng đồng. Giải thưởng ghi nhận những đơn vị có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của khách hàng và xã hội. Đến nay, Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu đã xây dựng được vị thế, uy tín trong ngành ngân hàng.

Đại diện Agribank (trái) nhận Giải thưởng “Ngân hàng hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao”

Nhiều năm qua, phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên cơ sở đổi mới khoa học công nghệ được coi là một trong những giải pháp then chốt, trọng tâm, giải quyết các thách thức trong phát triển nông nghiệp. Hiểu rõ điều đó, Agribank ngày càng chủ động hơn về cung ứng vốn cũng như tư vấn và hỗ trợ thiết thực, đa dạng đối với khách hàng. Để hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank đã và đang triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất nhằm thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Cùng với đó, khách hàng vay vốn theo chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch của Agribank sẽ được miễn phí chuyển tiền trong hệ thống Agribank, giảm 50% theo mức phí quy định hiện hành của Agribank đối với chuyển tiền ngoài hệ thống Agribank… Rất nhiều những chương trình thiết thực và kịp thời khác đã được Agribank triển khai để hỗ trợ và đồng hành cùng sự phát triển của lĩnh vực này, đó cũng là lý do Agribank vinh dự nhận được Giải thưởng “Ngân hàng hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao”.



Agribank được vinh danh tại hạng mục “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh”

Trong suốt quá trình 35 năm xây dựng và phát triển, Agribank nhận thức sâu sắc về những khó khăn, thách thức to lớn trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế... Chính vì vậy, Agribank luôn đi đầu thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, cùng mong muốn xây dựng nền nông nghiệp an toàn, phát triển bền vững. Bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong thời gian qua, Agribank đã và đang góp phần khơi dậy niềm tin trong cộng đồng vì một tương lai xanh, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về kinh tế xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh” một lần nữa khẳng định những nỗ lực của Agribank trong việc chung tay “xanh hóa” hoạt động ngân hàng.



Ông Vũ Viết Ngoạn – Nguyên Chủ tịch Ủy ban giám sát Tài chính Quốc gia (phải) trao Giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng” cho đại diện Agribank

Agribank luôn khẳng định vai trò NHTM chủ lực của Nhà nước trong đầu tư vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực “tam nông”. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn làm tròn trách nhiệm của doanh nghiệp lớn đối với cộng đồng. Toàn hệ thống Agribank mỗi năm dành hàng trăm tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn... Chỉ tính riêng trong năm 2022, Agribank tiết giảm khoảng 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ giảm lãi suất cho 2,2 triệu khách hàng và 600 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Những hoạt động này khẳng định một Agribank nghĩa tình, trách nhiệm với xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp nối đạo lý, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đây là một trong những lý do giúp Agribank được vinh danh là “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”.



Với ba giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2022, thêm một lần nữa góp phần khẳng định vai trò, uy tín, thương hiệu, sứ mệnh lịch sử của Agribank trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước nói chung, lĩnh vực nông nghiệp nói riêng. Đây cũng là động lực để Agribank tiếp tục có những đóng góp tích cực đối với cộng đồng.