Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng

Tích cực hỗ trợ chăm lo cho người nghèo

Năm 2024, Agribank đã dành nguồn lớn kinh phí hỗ trợ hàng nghìn người nghèo, gia đình chính sách trên cả nước đón Tết. Hoạt động này được toàn hệ thống tích cực hưởng ứng tham gia, tô thắm thêm truyền thống “Ngân hàng vì cộng đồng”.

Đ/c Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank trao tặng quà của Agribank hỗ trợ hộ cận nghèo, đối tượng chính sách quận Hà Đông (Hà Nội) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, toàn hệ thống Agribank tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa và nhân văn. Những món quà thiết thực, luôn ấm áp nghĩa tình là tấm lòng của cán bộ, người lao động Agribank hướng đến những hoàn cảnh yếu thế với hi vọng sẽ khích lệ tinh thần để mọi gia đình được đón Tết sum vầy, ấm áp. Đó là 600 triệu đồng Agribank Tiền Giang dành hỗ trợ 1.200 gia đình nghèo nghèo khó, neo đơn và gia đình chính sách tại địa phương; Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã trao tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách tại địa phương với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng; Agribank Khánh Hòa và Agribank Ninh Thuận cũng dành kinh phí 01 tỷ đồng để chung tay hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh đón Tết Giáp Thìn…

Agribank luôn là một trong những đơn vị tích cực đồng hành, duy trì các hoạt động tặng quà Tết Nguyên đán cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; Tích cực tham gia các chương trình: Cả nước chung tay vì người nghèo; Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” ; Phát động cán bộ, người lao động hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo”... góp phần chăm lo giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Tính riêng Tết Giáp Thìn 2024, toàn hệ thống Agribank dành gần 110 tỷ đồng hỗ trợ công tác chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách trên khắp mọi miền của Tổ quốc với mong muốn mọi người, mọi nhà được đón Tết an vui, trọn vẹn. Qua đó, góp phần truyền đi thông điệp của lòng nhân ái, sự sẻ chia, của niềm tin, sự thấu hiểu và quyết tâm hành động để "không ai bị bỏ lại phía sau" trong hành trình xây dựng đất nước hòa bình, phồn vinh, ấm no, hạnh phúc.

Những ngôi nhà xây dựng bằng tình đoàn kết

Trong thời gian qua, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp cho người nghèo có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, các cấp, các ngành.

Đại diện Agribank, Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng trao 10 tỷ đồng tài trợ hoạt động an sinh xã hội làm nhà cho người nghèo, đối tượng chính sách

Chung tay với Đảng, Nhà nước, thấu hiểu với bà con nhiều năm sinh sống trong những ngôi nhà tạm, không đủ điều kiện sinh hoạt tối thiểu, toàn hệ thống Agribank đã phối hợp với các cấp chính quyền tại từng địa phương thực hiện hoạt động xây tặng, sửa chữa nhà, chống dột một cách thực chất, hiệu quả trên cơ sở tìm hiểu nắm chắc điều kiện hoàn cảnh của từng hộ nghèo, cận nghèo.

Hưởng ứng Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Agribank đã tài trợ 20 tỷ đồng góp phần xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, vì mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Sự ủng hộ này trở thành một ‘điểm sáng’ của Agribank góp sức vào công tác giảm nghèo bền vững; không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn là động lực để phát huy hơn nữa truyền thống tương thân tương ái, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đ/c Phạm Đức Tuấn - Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Agribank đại diện trao ủng hộ kinh phí làm nhà cho các hộ nghèo tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Cùng với “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, trao nhà đại đoàn kết là một trong những việc làm thiết thực của Agribank trong hành trình thiện nguyện dựng xây những mái ấm tình nghĩa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là truyền thống tốt đẹp hàng năm trong công tác chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được Agribank tích cực thực hiện, lan toả với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Điển hình, Agribank chi nhánh tỉnh An Giang phối hợp với Ban thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức lễ bàn giao 100 căn nhà đại đoàn kết cho những hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số và gia đình chính sách tại các huyện An Phú, Châu Thành, Tịnh Biên và Tri Tôn với tổng kinh phí 05 tỷ đồng; Agribank chi nhánh thị xã Hòa Thành, Tây Ninh phối hợp cùng Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Hoà Thành tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết cho 7 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở để có cuộc sống ổn định hơn; Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa cũng đã bàn giao 20 căn nhà đại đoàn kết với nguồn kinh phí 3 tỷ đồng tại 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Agribank trao tặng nhà đoàn kết cho những gia đình khó khăn tại tỉnh Tây Ninh.

Cùng các hoạt động tiêu biểu trên, Agribank đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, hỗ trợ đời sống người dân nhất là người nghèo, người yếu thế, xây dựng nhiều chương trình chăm lo thiết thực trên từng lĩnh vực cụ thể như: “Xuân ấm biên cương”, “Thêm con chữ, bớt đói nghèo, “Tiếp sức đến trường”; Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn… cùng nhiều chính sách an sinh xã hội khác cũng được thực hiện tốt.

Tính đến tháng 6/2024, Agribank đã ủng hộ hơn 220 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội khắp các địa phương trên cả nước, trong đó, tính riêng kinh phí dành cho hoạt động xây nhà tình nghĩa, nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết trên 46 tỷ đồng, kinh phí dành cho các hoạt động giáo dục là 47 tỷ đồng, lĩnh vực y tế trên 13 tỷ đồng...

Agribank tham gia Chương trình trao tặng sổ BHXH và thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đăk La (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Bên cạnh hoạt động an sinh xã hội, Agribank tiếp tục duy trì hiệu quả các kế hoạch kinh doanh, triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian qua và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt hoạt động.

Trong thời gian qua, Agribank đã chủ động, linh hoạt cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế và phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tập trung cho 3 động lực tăng trưởng chính là tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư và ưu tiên 5 lĩnh vực mũi nhọn bao gồm xuất khẩu, nông nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ. Đặc biệt, từ đầu năm 2024, Agribank đã triển khai nhiều giải pháp gia tăng khả năng tiếp cận vốn và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, trong đó chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, triển khai các chương trình tín dụng tổng quy mô gần 200.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi để khuyến khích, hỗ trợ khách hàng sử dụng vốn.