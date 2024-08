Trái phiếu công chúng năm 2024 của Agribank là một trong những sản phẩm mang nhiều tính ưu việt, có tính an toàn cao đồng thời khả năng sinh lời tốt, gia tăng cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả đối với khách hàng. Lãi suất trái phiếu Agribank được xác định bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ 2,0%/năm. Kỳ hạn của trái phiếu là 10 năm, trong 5 năm cuối trước khi đến hạn, nếu Agribank không mua lại theo quyền, biên độ của trái phiếu lên tới 3,0%/năm. Do vậy, trong thời gian chào bán ngắn đã thu hút sự quan tâm, đầu tư của nhiều khách hàng với lượng đặt mua lớn vượt kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Để gia tăng tính thanh khoản của trái phiếu Agribank trên thị trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ sở hữu nắm giữ trái phiếu Agribank, theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng công ty lưu ký, bù trừ chứng khoán Việt Nam, Agribank sẽ triển khai tiếp các thủ tục lưu ký, niêm yết trái phiếu công chúng Agribank 2024 để trái chủ có thể thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cầm cố … và thực hiện các giao dịch khác theo quyền.

Với nguồn vốn trái phiếu dài hạn, ổn định này sẽ được Agribank sử dụng để gia tăng quy mô hoạt động, đáp ứng các nhu cầu cho vay trung, dài hạn, đầu tư phát triển “Tam nông” và nền kinh tế. Là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, Agribank luôn đảm bảo thực hiện nghiêm túc các cam kết thanh toán đầy đủ gốc và lãi với các trái chủ. Việc Agribank phát hành thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2024 lần này tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín, năng lực tài chính của Agribank trên thị trường tài chính, đồng thời góp phần củng cố, khẳng định niềm tin của nhà đầu tư đối với trái phiếu doanh nghiệp.