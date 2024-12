Agribank tổ chức Hội nghị triển khai công tác quyết toán năm 2024

Tham dự trực tiếp tại Hội nghị có đồng chí Phạm Toàn Vượng - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc; các Thành viên Hội đồng Thành viên; các Phó Tổng Giám đốc; Ban Kiểm soát; Kế toán trưởng, cùng đại diện các ban, trung tâm, đơn vị sự nghiệp tại Trụ sở chính; Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc chi nhánh loại I trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh đó còn có các đại biểu tham dự trực tuyến tại các điểm cầu trên toàn hệ thống: các Trưởng, phó Trưởng các Văn phòng Đại diện cùng trưởng các phòng nghiệp vụ Văn phòng Đại diện; lãnh đạo và trưởng các phòng nghiệp vụ chi nhánh loại I, loại II và chi nhánh Campuchia.

Đồng chí Phạm Toàn Vượng - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai công tác quyết toán năm 2024.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Toàn Vượng - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank khẳng định: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, ngay từ đầu năm Ban điều hành đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống triển khai quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh năm 2024, đồng thời thành lập các đoàn công tác để chỉ đạo giám sát, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các chi nhánh.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và những thành quả toàn hệ thống đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Tháng 12 là tháng nước rút về đích tất cả các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, các đơn vị cần tập trung tối đa mọi nguồn lực để triển khai các giải pháp, nỗ lực, quyết tâm ở mức cao nhất nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, chuẩn bị tốt các điều kiện cho hoạt động kinh doanh năm 2025.

Đồng chí Vương Hồng Lĩnh, Phó Tổng Giám đốc Agribank phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác quyết toán năm 2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi các nội dung quan trọng như: hướng dẫn công tác quyết toán năm 2024; công tác kiểm soát nợ tiềm ẩn, nợ xấu, thu hồi nợ sau xử lý trong tháng 12/2024; mục tiêu và giải pháp về trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tháng cuối năm 2024; hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản; hướng dẫn xây dựng và đăng ký kế hoạch kinh doanh năm 2025; đánh giá tình hình triển khai cơ chế FTP và định hướng điều hành năm 2025.

Đối với công tác quyết toán, Agribank thực hiện đúng quy định của Nhà nước, của ngân hàng về chế độ tài chính, hạch toán kế toán; đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản trước, trong và sau thời điểm quyết toán; tuân thủ yêu cầu về thời gian thanh toán, thời gian khóa sổ giao dịch trong quyết toán, đảm bảo an toàn hệ thống. Agribank chuẩn bị tốt các điều kiện, phương án để đảm bảo vận hành ổn định, an toàn hệ thống IPCAS, phân hệ Open Smartbank và các hệ thống thanh toán trên các kênh/phương tiện điện tử trong thời gian quyết toán năm 2024.

Đồng chí Phùng Văn Hưng Quang - Kế toán trưởng Agribank phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác quyết toán năm 2024.

Đối với công tác kiểm soát nợ tiềm ẩn, nợ xấu, thu hồi nợ sau xử lý, các đơn vị trong hệ thống đã và đang nghiêm túc thực hiện đồng bộ những biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm khoản vay tuân thủ các yêu cầu, tỷ lệ an toàn theo quy định. Công tác xử lý nợ xấu được triển khai chủ động, tập trung nỗ lực với quyết tâm cao, đặc biệt trên hai địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều chi nhánh kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu theo kế hoạch giao và kiểm soát được nợ xấu ở mức thấp, đã góp phần vào kết quả chung của toàn hệ thống.

Về công tác triển khai cơ chế FTP, yêu cầu các đơn vị bám sát định hướng điều hành của Trụ sở chính; thường xuyên phân tích, đánh giá hiệu quả; chủ động xây dựng phương án kinh doanh, quy trình hoạt động kinh doanh tại đơn vị, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong hệ thống đã phát biểu, trao đổi, đề xuất kiến nghị, những khó khăn vướng mắc và được Ban lãnh đạo Agribank trực tiếp giải đáp, định hướng nội dung cụ thể, đồng thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị phát biểu tại Hội nghị.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Vương Hồng Lĩnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đơn vị đã đưa ra tại Hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác quyết toán là hoạt động thường kỳ, là nhiệm vụ của toàn ngành, của toàn thể cán bộ nhân viên, yêu cầu trưởng các đơn vị phải có những chỉ đạo sát sao đến tất cả các bộ phận tại đơn vị, đồng thời quan tâm, động viên kịp thời tới từng cán bộ trong dịp quyết toán năm 2024. Thông qua Hội nghị, đồng chí mong rằng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các đơn vị xác định rõ được trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong đơn vị và có những chỉ đạo triển khai cụ thể, quyết liệt cũng như có các biện pháp kiểm tra, giám sát kịp thời nhằm đảm bảo công tác quyết toán năm 2024 thành công tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch kinh doanh của từng đơn vị và toàn ngành.

Năm 2024, trước những khó khăn, thách thức của nền kinh tế, Agribank tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn, vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Đến tháng 11/2024, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,18 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,96 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,69 triệu tỷ đồng, trong đó trên 65% dư nợ cho vay phục vụ phát triển "Tam nông". Agribank tiếp tục tập trung phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh doanh đa dịch vụ theo định hướng phát triển ngân hàng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng dịch vụ hàng đầu với phương châm "lấy khách hàng làm trung tâm". Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank dành nguồn kinh phí hàng trăm tỷ đồng triển khai các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, tài trợ xây dựng trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa, góp phần chia sẻ khó khăn với các hoàn cảnh khó khăn.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác quyết toán năm 2024.