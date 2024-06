Theo bảng xếp hạng này, Agribank trong Top 50 doanh nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Á và đứng đầu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, qua đó khẳng định uy tín và vị thế hàng đầu của Agribank trong cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động ổn định và hiệu quả, đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế xã hội đất nước.

500 công ty tại 7 quốc gia (Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Philippines và Campuchia) và 57 lĩnh vực (gồm hàng không, dệt may, hóa chất…) được Fortune đánh giá dựa trên tiêu chí doanh thu năm 2023. Fortune lần đầu thực hiện bảng xếp hạng này nhằm phản ánh câu chuyện tăng trưởng ấn tượng của khu vực thông qua sự phát triển và tăng trưởng của các công ty lớn trong đa lĩnh vực.

Việt Nam có 70 doanh nghiệp lọt vào danh sách, trong các lĩnh vực từ tài chính, ngân hàng, bất động sản, năng lượng, thực phẩm, công nghiệp nặng đến hàng không, bán lẻ... Ngưỡng doanh thu tối thiểu để một doanh nghiệp trong danh sách là hơn 460 triệu USD.

Đứng ở vị trí 37 trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500, Agribank sánh vai cùng nhiều tổ chức tài chính tên tuổi của khu vực như Kasikornbank Bank và Bankgkok Bank của Thái Lan, Mandiri và Bank Central Asia của Indonesia.

Năm 2023, Agribank ghi dấu với nhiều giải thưởng, nổi bật là thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số ngành ngân hàng, thăng hạng trong TOP10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, TOP10 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, Ngân hàng vì cộng đồng … Thương hiệu Agribank cũng được các các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao về uy tín và vai trò chủ lực trên thị trường tài chính tại Việt Nam. Agribank được xếp hạng là nhà phát hành dài hạn mức “BB+” và triển vọng “Ổn định” (theo Fitch Ratings) và ở mức “Ba2” triển vọng “Ổn định” (Theo Moody’s). Đây là mức xếp hạng bằng với xếp hạng quốc gia, và là mức xếp hạng cao nhất cho hệ thống Ngân hàng tại thời điểm xếp hạng năm 2023, thể hiện đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình hoạt động của Agribank. Các giải thưởng này là minh chứng về thành tựu và kết quả đạt được của Agribank: kinh doanh an toàn và hiệu quả; giá trị, uy tín thương hiệu; nền tảng tài chính vững mạnh, chất lượng tài sản, cơ cấu nguồn vốn vững vàng và thanh khoản tốt…

Fortune là tạp chí nổi tiếng thế giới với các danh sách xếp hạng uy tín như Fortune 500, Fortune Global 500, Fortune 100 Best Companies to Work For và Fortune World's Most Admired Companies.