Xe Mercedes Maybach tông loạt xe máy ở hầm chung cư

Như Dân Việt đã thông tin, rạng sáng nay (27/5), xe sang Mercedes Maybach BKS 51H-77211 tông vào hàng loạt xe máy trong hầm chung cư 6th Element (Tây Hồ, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, xe sang Mercedes-Maybach tông vào 28 xe máy, xe đạp điện và làm bị thương một bảo vệ. Clip: Bình Nguyên

Một cư dân tòa nhà cho biết chiếc Mercedes S560 Maybach BKS 51H-77211 di chuyển với tốc độ cao đã tông hàng loạt xe máy.

Sau đó, chiếc xe sau đó không dừng lại mà tiếp tục tông thẳng vào chốt bảo vệ. Hiện trường vụ việc có nhiều máu loang ra sàn.

Lãnh đạo Công an phường Xuân La thông tin, sự việc khiến một người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Công an đang để bảo vệ hiện trường.

Ai là người bồi thường thiệt hại trong vụ việc xe Mercedes Maybach tông loạt xe máy?

Trao đổi với PV Dân Việt về vụ xe Mercedes Maybach tông loạt xe máy ở hầm chung cư ở Hà Nội, luật sư Diệp Năng Bình cho biết, theo quy định tại Điều 39 của Luật giao thông đường bộ 2008, mạng lưới đường bộ được chia thành 6 hệ thống gồm: Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng.

Chiếc xe Mercedes-Maybach chỉ dừng lại khi đâm vào trụ kiểm soát của bảo vệ. Tại hiện trường, bốt kiểm soát vé bị tông văng khỏi vị trí ban đầu hơn 20m. Nhiều xe máy bị vỡ nát, chiếc Maybach bị bung mui, vỡ kính trước.

Còn tại khoản 1, Điều 5, Thông tư số 58 của Bộ Công an quy định: Tai nạn giao thông là sự việc xảy ra do người tham gia giao thông đang hoạt động trên mạng lưới giao thông đường bộ vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ hay gặp phải sự cố bất ngờ gây ra những thiệt hại nhất định đến tính mạng, sức khỏe của con người hoặc tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tai nạn giao thông gồm: Va chạm giao thông, vụ tai nạn giao thông gây hậu quả ít nghiêm trọng, vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng, vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Như vậy, trong vụ việc này, tầng hầm để xe không thuộc mạng lưới giao thông đường bộ và tai nạn xảy ra tại đây không thuộc nhóm hành vi liên quan đến đối tượng điều chỉnh của Luật giao thông đường bộ.

Do vậy, vụ việc này sẽ không áp dụng Luật giao thông đường bộ để xử lý. Việc bồi thường thiệt hại do người lái xe Mercedes Maybach gây ra sẽ áp dụng theo Bộ luật dân sự để xử lý.

Cụ thể, theo luật sư Bình, người điều khiển phương tiện Mercedes Maybach trong tình huống này sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra đối với nạn nhân bị thương.

Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc và bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của Điều 590 Bộ luật dân sự.

Trong khi đó, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, về phần tài sản khác do lái xe Mercedes Maybach như xe máy của cư dân, chốt bảo vệ sẽ căn cứ theo hợp đồng của cư dân với Ban quản lý tòa nhà để xử lý.

Trường hợp, người dân trả tiền cho ban quản lý tòa nhà để thực hiện hiện dịch vụ trông giữ xe thì lái xe Mercedes Maybach sẽ làm việc với ban quản lý để xác định thiệt hại cụ thể.

Sau đó lái xe bồi thường thiệt hại cho ban quản lý và bản quản lý sẽ bồi thường khoản tiền này cho cư dân.

Trường hợp tầng hầm là sở hữu của cư dân, lái xe Mercedes Maybach sẽ làm việc trực tiếp với cư dân để xác định thiệt hại để đền bù.