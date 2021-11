Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021: Quán quân năm 2020 dự đoán người chiến thắng

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021



4 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 144 học sinh đã tham gia chinh phục đỉnh núi tri thức Olympia sẽ chính thức so tài trong trận Chung kết đường lên đỉnh Olympia 2021 diễn ra vào sáng 14/11. 4 nhà leo núi đến từ 3 tỉnh thành đó là Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Thái (THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Ai sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết và mang lại vinh quang cho bản thân và nhà trường? Câu hỏi này cũng đang được đông đảo mọi người quan tâm.

Vòng nguyệt quế sẽ trao trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021. Ảnh: OLP

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020 Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết: "4 bạn lọt vào Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 năm nay đều là những thí sinh xuất sắc. Theo dõi chương trình em thấy mỗi bạn đều có điểm mạnh riêng. Với Hải An thì học giỏi đều, Duy Anh rất thông minh, Hoàng Khánh khá chắc chắn và Việt Thái có ưu điểm về tốc độ. Em mong các bạn ấy sẽ phát huy những điểm mạnh này, cũng như hạn chế các điểm yếu từng mắc phải trong 3 trận trước. Bởi vì cả 4 bạn đều từng bị Nhì 1 trận nên em nghĩ các bạn ấy cũng tự rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân".

Dự đoán về khả năng ai là quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021, Thu Hằng cho hay: "Cả 4 bạn đều xuất sắc để có thể trở thành nhà vô địch. Dù cho vòng nguyệt quế chỉ có một nhưng đã đi được đến đây, ai cũng đều xứng đáng. Các bạn có chạm tay được đến chiếc vòng nguyệt quế hay không chỉ là hơn nhau một chút may mắn và bản lĩnh thôi".

Khi được hỏi về kinh nghiệm để thi đấu trong trận chung kết thật tốt, Thu Hằng bày tỏ: "Các thí sinh hãy luôn giữ vững tâm lý và thi đấu thật tốt. Không phải ai cũng may mắn để được sống trong khoảnh khắc đó vậy nên các bạn hãy "cháy" hết mình".

Thu Hằng thay ảnh đại diện Facebook để cổ vũ cho các thí sinh thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021. Ảnh: NVCC



Cách đây 1 năm, Nguyễn Thị Thu Hằng, nữ sinh tới từ Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình, cô gái duy nhất trong chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2020, đã trở thành quán quân xứng đáng sau phần thể hiện ấn tượng sau các phần Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích. Thu Hằng đã giành 235 điểm và được nhận giải thưởng một suất học bổng trị giá 40.000USD cùng một vòng nguyệt quế mạ vàng 9999.

Quán quân của Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Thị Thu Hằng học giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là môn sinh học. Nữ sinh từng giành các giải thưởng như Huy chương bạc giải Toán bằng tiếng Anh trên internet cấp quốc gia lớp 8, giải khuyến khích cấp quốc gia ở Olympic tiếng Anh trên internet lớp 9. Hiện tại Thu Hằng đang theo học ngành Kinh doanh tại Swinburne Việt Nam do dịch Covid-19 chưa thể sang Australia du học.

Để cổ vũ cho các thí sinh, hiện tại, Thu Hằng đã thay ảnh đại diện Facebook để cổ vũ cho các thí sinh thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021.