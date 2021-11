Nữ sinh trường chuyên được tuyển thẳng đại học, 4 năm sau tiếp tục lập kỳ tích ngành Luật

Tuyển thẳng đầu vào, thủ khoa đầu ra

Đến với ngành Luật không có dự định từ trước nhưng có lẽ từ cơ duyên này mà trong tương lai ngành Luật sẽ có thêm một nữ luật sư xinh xắn, tài năng mang tên Nguyễn Khánh Linh.

Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 1999, quê ở Phú Thọ. Từ ngày còn học phổ thông tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Khánh Linh đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích đáng nể. Trong đó, thành tích giải 3 Quốc gia môn Lịch sử năm lớp 12 đã giúp Linh được xét tuyển thẳng vào khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Và mới đây, Linh chính là thủ khoa ngành Luật với điểm GPA đạt 3.64/4.0.

Kể lại lý do vì sao lại học Luật, Linh cho biết: "Với em đây là một sự tình cờ bởi lúc đầu em dự định học trường khác. Tuy nhiên, đến cuối năm lớp 12, ngôi trường mà em định thi vào lại không lấy khối C nữa. Lúc đó, thời gian khá gấp rút nên em không thể học đổi khối ngay được và đó chính là lý do em đã lựa chọn học Luật bằng phương thức tuyển thẳng".

Nguyễn Khánh Linh, thủ khoa đầu ra khoa Luật năm 2021. Ảnh: NVCC

Đến với Luật tình cờ nhưng Linh ghi dấu ấn sau 4 năm khi trở thành thủ khoa đầu ra. Tuy nhiên, để có thành tích đó là cả sự cố gắng của cô. "Để nói về bí quyết học tập thì em có thể gói gọn trong các cụm từ đó là "Cần cù, chịu khó, kiên trì và ham học hỏi". Như nhà phát minh Thomas Edison đã từng nói: "Thiên tài chỉ có 1 % năng khiếu bẩm sinh, còn 99% là do khổ luyện". Và điều này hoàn toàn đúng với bản thân em.

Trong suốt 4 năm học Khoa luật, em luôn cố gắng để sắp xếp, bố trí thời gian học một cách khoa học và nghiêm túc. Trên giảng đường, em luôn tập trung nghe các thầy cô giảng bài và chịu khó ghi chép bài học, có những vấn đề gì không hiểu sẽ trực tiếp hỏi các thầy cô luôn để nắm vững vấn đề hơn. Bên cạnh đó, ngoài những khoảng thời gian trên giảng đường thì em cũng rất hay lên thư viện để tìm tài liệu nhằm tự giải đáp những thắc mắc và làm phong phú hơn kiến thức của bản thân. Còn khi ở nhà, đặc biệt là vào những đợt thi cuối kỳ, em sẽ không học quá khuya, ăn ngủ đúng giờ, bởi em cho rằng chính cách sinh hoạt khoa học này sẽ giúp em có năng lượng tốt nhất để học tập và đạt được kết quả cao hơn.

Em luôn quan niệm rằng, để đạt được thành tựu ở bất kỳ một lĩnh vực nào đó, chúng ta đều phải trải qua muôn vàn khó khăn, vấp ngã nhưng hãy luôn nhìn nhận mọi vấn đề theo chiều hướng tích cực. Hãy coi đó là cơ hội, là trải nghiệm và là thử thách để bứt phá bản thân, để đưa chúng ta ra khỏi vùng an toàn và vươn tới những mảnh đất màu mỡ hơn nữa", Linh chia sẻ.

Linh cũng thừa nhận, khó khăn lớn nhất của bản thân chính là việc cân đối thời gian giữa việc học tập với các hoạt động Đoàn-Hội và quản lý các lớp học phần. Năm đầu mới bước chân vào giảng đường đại học, Linh khá bỡ ngỡ khi vừa phải tiếp cận các hoạt động phong trào, vừa phải làm quen với môi trường học tập và một phần là do thời điểm này Linh vẫn chưa tìm thấy hứng thú với Luật. Sau đó, Linh đã có sự điều chỉnh kịp thời và hoàn thành được mục tiêu đặt ra.

Nhận lời mời làm việc khi chưa tốt nghiệp

Linh cho biết, kỷ niệm nhớ nhất là lần đầu tiên đứng trước phiên tòa. "Hồi em học năm 2, các thầy cô trong bộ môn đã tổ chức 1 phiên tòa giả định. Khi đó, trong quá trình phân vai thì thầy và các bạn đều đề cử em giữ vai thẩm phán - chủ tọa phiên tòa, đây cũng là lần đầu em được trải nghiệm và thực sự hiểu như thế nào là một phiên tòa.

Linh luôn tâm đắc với câu nói: "Thành công hay không là do chính chúng ta quyết định". Anhr: NVCC

Để chuẩn bị cho phiên tòa, chúng emphải đầu tư khá nhiều thời gian, từ khâu lên kịch bản, dàn dựng, phân vai, tổ chức… có những hôm đến 2, 3h sáng. Do đây là lần đầu được phân công, đảm nhận vai trò là chủ tọa phiên tòa nên em thực sự em rất lo lắng và hồi hộp. Em ấn tượng nhất hình ảnh của mình khi đọc bản án (tuyên án), bởi ngay sau đó em đã nhận được rất nhiều lời tán dương về tác phong và khí chất của 1 thẩm phán từ các quý thầy cô và các bạn".

Dẫu biết rằng học luật thì vô cùng nghiêm túc, chỉn chu nhưng với Linh, con gái ngành luật không hề giống như nhiều người nói là khô khan, cứng nhắc. Ngược lại, các nữ sinh không chỉ học giỏi mà còn rất sôi nổi và tài năng.

Xinh xắn và giỏi giang, Khánh Linh cho biết, ngay từ khi chưa tốt nghiệp đã được 1 công ty luật ngỏ lời mời về làm việc. Đây cũng chính là công ty Linh đang làm ở hiện tại. Tuy nhiên, Linh quan niệm bản thân không đi làm thêm, không kiếm thêm tiền: "Ngành học của em rất đặc thù, phải có rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức mới có thể kiếm được tiền. Nếu làm các công việc trái ngành học sẽ càng làm mất thời gian một cách vô ích. Cho nên, thay vì đi làm thêm, em đã đặt ra mục tiêu là phải học tập thật tốt ngành mình chọn đã rồi sau khi tốt nghiệp đi làm cũng chưa muộn.

Chia sẻ thêm về kế hoạch sau khi ra trường, Linh cho hay sẽ tiếp tục học lên luật sư và cao học bởi vì Linh luôn tâm đắc với câu nói: "Thành công hay không là do chính chúng ta quyết định".