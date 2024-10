Al Pacino - nam diễn viên nổi tiếng 84 tuổi vừa tiết lộ rằng, ông đã suýt chết vì Covid-19 vào năm 2020, thời điểm khi chưa có vaccine. Trong cuộc phỏng vấn với New York Times và tạp chí People, ông đã kể lại chi tiết về trải nghiệm cận kề cái chết này. Pacino cho biết: “Họ nói rằng, tôi không còn mạch. Đó là một khoảnh khắc kỳ lạ, như thể bạn còn đây, rồi ngay lập tức biến mất. Tôi thậm chí không còn ký ức, chẳng có gì cả. Thật kỳ lạ".

Al Pacino kể lại trải nghiệm cận kề cái chết

Ngôi sao của The Godfather và Scarface chia sẻ rằng, ông bị bất tỉnh tại nhà riêng. Ảnh: VF.

Ngôi sao của The Godfather và Scarface chia sẻ rằng, ông cảm thấy không khỏe, có triệu chứng sốt và mất nước trước khi bất tỉnh tại nhà riêng. Al Pacino nói: “Tôi đang ngồi trong nhà và rồi tôi bất tỉnh. Khi đó, tôi hoàn toàn không có mạch".

Khi chiếc xe cứu thương đến, Pacino tỉnh lại và thấy mình đang nằm giữa một đội ngũ y tế gồm sáu nhân viên và hai bác sĩ trong phòng khách. Ông kể lại: “Họ mặc những bộ trang phục trông như từ không gian ngoài vũ trụ và khi tôi mở mắt, mọi người xung quanh nói: "Ông ấy đã trở lại".

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí People, Al Pacino tự hỏi, liệu ông có thực sự chết hay không, mặc dù một y tá đã xác nhận rằng, ông không còn mạch. Ông nói: “Tôi nghĩ mình đã trải qua cái chết, nhưng có lẽ không phải vậy. Tôi không nghĩ mình đã chết. Mọi người đều nghĩ tôi đã chết, nhưng nếu thực sự chết thì có lẽ tôi chỉ bị ngất đi".

Người chiến thắng giải Oscar cũng chia sẻ với New York Times rằng, ông không thấy ánh sáng trắng hoặc bất kỳ dấu hiệu gì sau khi mất đi mạch. Ông kết luận rằng “chẳng có gì ở đó” sau khi chết, mặc dù trải nghiệm này đã khiến ông suy ngẫm sâu sắc về sự tồn tại. Pacino trích dẫn lời của Hamlet: “Sống hay không sống”; và kết luận rằng sau cái chết, chỉ còn lại là “Không còn nữa".

Pacino nói thêm: “Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó trong suốt cuộc đời mình, nhưng bạn biết đấy, diễn viên thường hay nói: Nghe cũng hay đấy khi nói rằng mình đã từng chết một lần. Nhưng thực sự, điều gì sẽ xảy ra khi không còn gì nữa?”.

Khi được hỏi liệu trải nghiệm này có thay đổi cách ông sống hay không, Al Pacino khẳng định: “Hoàn toàn không".

Nam diễn viên cũng đã đề cập đến trải nghiệm này trong cuốn hồi ký sắp ra mắt của mình có tựa đề Sonny Boy. Trong khi đó, bộ phim mới nhất của ông là Modì, Three Days on the Wing of Madness đã được công chiếu vào tuần trước tại Liên hoan phim San Sebastián lần thứ 72.