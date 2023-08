All New Mitsubishi Xforce chính thức ra mắt với thiết kế tương, đối thủ nặng ký của KIA Seltos, Toyota Corolla Cross All New Mitsubishi Xforce chính thức ra mắt với thiết kế tương, đối thủ nặng ký của KIA Seltos, Toyota Corolla Cross

Trong khuôn khổ Triển lãm ô tô quốc tế GAIKINDO Indonesia lần thứ 30, mẫu SUV đô thị hạng B Mitsubishi Xforce đã chính thức ra mắt đầu tiên trên thế giới.

Mitsubishi Xforce là tên gọi chính thức của mẫu SUV hạng B nhà Mitsubishi. Mẫu xe này được phát triển từ Mitsubishi XFC concept từng trình làng đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam vào năm 2022 và đã nhận đặt cọc. Mẫu xe được xây dựng hướng đến sự thanh lịch, mạnh mẽ, đậm chất SUV đặc trưng dựa trên ý tưởng “Người bạn đồng hành lý tưởng cho cuộc sống năng động”. Xforce không chỉ mang đến không gian rộng rãi với nhiều vị trí để đồ tiện dụng, mà còn hướng đến cảm giác lái an toàn, tự tin trong nhiều điều kiện thời tiết, giao thông khác nhau. Ngoại thất Mitsubishi Xforce tương lai, thời thượng Mitsubishi Xforce được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng và đã được cải tiến để phù hợp với tổng thể chiếc xe hạng B của Mitsubishi. Khách hàng nhận thấy Mitsubishi Xforce có thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, đặc trưng của mẫu xe SUV kết hợp sự thanh thoát và chắc chắn, tạo nên một hình ảnh vững chãi nổi bật bất kể khi đang di chuyển từ thành thị cho đến ngoại ô. Mitsubishi Xforce với ngoại thất cá tính, trẻ trung. Ảnh Mitsubishi. Phần thân trên của Mitsubishi Xforce được thiết kế khí động học với nắp capo được dập nổi, các đường nét khí động học mượt mà kéo dài từ phần logo ba viên kim cương nổi bật ở mặt trước đến phần hông và phía sau. Trong khi đó, thân dưới của mẫu xe B-SUV này khai thác thiết kế mạnh mẽ của xe gầm cao với phần ốp vè tạo sự khỏe khoắn, thể hiện sự nhanh nhẹn như một vận động viên, kết hợp với khoảng sáng gầm cao nhất phân khúc (222 mm) và mâm xe kích thước 18-inch cùng với đường kính lốp lớn, tăng sự ổn định trên những đoạn đường gồ ghề.

Dễ nhận thấy phần cản trước hai bên mặt ca lăng được thiết kế với hình khối tạo ra hiệu ứng chiều sâu cho thị giác giúp mang đến một hình ảnh đặc trưng làm nổi bật sự mạnh mẽ của hệ thống truyền động. Mitsubishi Xforce sử dụng dải đèn LED ban ngày với tạo hình chữ L, kết hợp với các đường cắt phát sáng theo hình chữ T đặc trưng. Phần đuôi xe sử dụng thiết kế đèn tạo hình chữ T tương tự phần đèn chiếu sáng phía trước, mang đến hình ảnh vững chãi và bề thế. Nội thất Mitsubishi Xforce trẻ trung, tinh tế Mitsubishi Xforce với không gian nội thất trẻ trung, tiện nghi. Ảnh Mitsubishi. Nhiều điểm trên bản XFC concept được giữ lại trên Mitsubishi Xforce với bảng điều khiển trung tâm dựa trên ý tưởng thiết kế mở rộng theo phương ngang (Horizontal Axis), giúp mở rộng tầm quan sát phía trước, mang đến cho người lái cảm nhận tốt hơn về không gian xung quanh, đặc biệt khi di chuyển trên những mặt đường gồ ghề. Lần đầu tiên, Mitsubishi Motors giới thiệu chất liệu vải mélange trên các khu vực của bảng điều khiển trung tâm. Phần bao phủ của vật liệu này được kéo dài xuyên suốt, tạo điểm nhấn trên các phần trang trí của cánh cửa. Chất liệu vải có tính ứng dụng cao, hiện đại, tinh tế đồng thời chống bám bẩn tốt, mang đến không gian nội thất thoải mái và thư giãn như chính phòng khách của bạn. Màn hình giải trí trên Mitsubishi Xforce kích thước lớn 12.3 inch dạng nổi liền khối kết hợp với màn hình thông tin kỹ thuật số tạo nên cảm giác hiện đại. Đây chính là điểm nhấn thiết kế ở khoang lái Xforce, chiếc xe đầu tiên của Mitsubishi có mà hình nổi. Mitsubishi Xforce màn hình lớn, âm thanh hiện đại. Ảnh Mitsubishi. Ngoài màn hình giải trí 12,3 inch, Xforce còn được trang bị hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium, được Mitsubishi Motors hợp tác với tập đoàn Yamaha phát triển. Hệ thống âm thanh này có cấu hình 8 loa, gồm loa tweeter mỗi bên ở cột A, loa âm trầm ở cửa trước, và loa đôi đồng trục ở cửa sau. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh này cung cấp bốn lựa chọn âm thanh khác nhau (Lively, Signature, Powerful, và Relaxing) để khách hàng tùy chọn theo sở thích âm nhạc và tâm trạng. Đối thủ của KIA Seltossở hữu không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc. Mitsubishi Xforce có hàng ghế phía trước rộng rãi với khu vực tựa vai thoải mái. Bên cạnh đó, thiết kế ghế ngồi Mitsubishi Xforce được điều chỉnh đặc biệt để hạn chế chuyển động của thân người trong khi xe chuyển làn nhanh hoặc di chuyển trên những mặt đường gồ ghề, mang đến sự thoải mái cho hành khách kể cả trong lúc giao thông ùn tắc. Mitsubishi Xforce có không gian rộng rãi. Ảnh Mitsubishi. Ra đến hàng ghế sau, Mitsubishi Xforce đặc biệt chú trọng cùng không gian thoải mái để hành khách tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn. Mitsubishi Xforce có không gian để chân rộng rãi hàng đầu phân khúc ngay khi cả ba hành khách cùng ngồi hàng ghế này. Hàng ghế thứ 2 có khả năng điều chỉnh độ ngả 8 cấp độ, cho phép khách hàng lựa chọn nhiều vị trí ngả lưng khác nhau để thư giãn một cách thoải mái cũng như tối ưu không gian khoang hành lý phía sau. Để tăng tính tiện dụng cho hành khách, Mitsubishi Xforce được trang bị nhiều vị trí để đồ đa dạng và rộng rãi, được bố trí ở nhiều khu vực trong không gian nội thất. Mẫu xe cho phép người sử dụng cất trữ đến 21 chai nước (thể tích 600ml) ở các vị trí khác nhau trong xe, bên dưới bệ tỳ tay trung tâm, hệ thống làm mát nước uống sử dụng hơi lạnh từ hệ thống điều hòa cũng được tích hợp để giúp làm mát nước uống, bổ sung thêm tiện ích cho hành khách. Mẫu xe còn trang bị nhiều vị trí để điện thoại tiện dụng ở mỗi vị trí ghế, kết hợp với hệ thống sạc không dây phía trước, và các cổng sạc USB-A và USB-C cho cả hai hàng ghế. Mặc dù có kích thước thân xe nhỏ gọn, Xforce vẫn có khoang hành lý rộng rãi. Mitsubishi Xforce cho phép điều chỉnh độ cao mặt sàn của khoang hành lý dễ dàng để phù hợp với nhu cầu chuyên chở, kể cả những vật dụng có kích thước lớn hoặc hành lý quá khổ. Bên cạnh đó, hàng ghế thứ hai có thể gập từng phần 40/20/40, gia tăng khả năng chuyên chở các vật dụng có kích thước dài nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái cho các hành khách. Vận hành Mitsubishi Xforce mạnh mẽ, an toàn Mitsubishi Xforce sử dụng động cơ 1.5L, DOHC 16 van, 4 xi lanh cho công suất 105 mã lực, 141 nm mô-men xoắn cực đại kết nối cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mitsubishi Motors lần đầu tiên ứng dụng công nghệ kiểm soát bốn bánh trên mẫu xe dẫn động cầu trước 2WD như Xforce để tối ưu khả năng vận hành của mẫu xe SUV cỡ nhỏ. Mitsubishi Xforce vận hành mạnh mẽ, nhiều chế độ lái. Ảnh Mitsubishi. Mitsubishi Xforce có 4 chế độ lái gồm: Đường bình thường, Đường trơn trượt, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy, cho phép người lái tùy chọn theo điều kiện đường thực tế, mang đến sự vận hành mạnh mẽ, an toàn kết hợp cùng Hệ thống Kiểm soát vào cua chủ động (AYC); các chế độ này kiểm soát lực kéo phù hợp giữa bánh xe bên trái và bên phải để bên để đạt được khả năng xử lý xuất sắc, đồng thời kiểm soát lực bám, tình trạng trượt bánh, công suất động cơ và kiểm soát hệ thống trợ lực lái, để tối ưu cảm giác lái và độ bám đường. Chế độ Đường trơn trượt lần đầu tiên được ứng dụng để cải thiện độ ổn định khi xe di chuyển trên mặt đường trơn trượt khi trời mưa, hoặc trên những mặt đường ngập nước, giúp giảm thiểu nguy cơ mất lái, mang lại cảm giác an tâm khi lái xe. Rolls-Royce Phantom Mặt trời Phương Đông của ông Lê Thanh Thản hiện ở đâu, giá bao nhiêu? 10/08/2023 12:29

Ảnh thực tế KIA K3 2024 vừa ra mắt, thay đổi hoàn toàn 10/08/2023 10:15

Khám phá 3 siêu xe đắt đỏ mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ mới mua 10/08/2023 07:40 Chia sẻ