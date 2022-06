Vượt thách thức, tạo dấu ấn sau đại dịch



Nhà máy Alumin Nhân Cơ đi vào vận hành từ năm 2017 là một trong hai dự án thí điểm trong ngành công nghiệp mới - công nghiệp khai thác chế biến quặng bauxite để sản xuất alumin tiến tới sản xuất nhôm tại Đắk Nông. Vận hành và quản lý Nhà máy Alumin Nhân Cơ là Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV.

Những ngày đầu đi vào vận hành thương mại, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã gặp không ít khó khăn khi phải quản lý và vận hành một dây chuyền sản công nghiệp xuất hiện đại và khá mới mẻ… Thế nhưng, nhờ kiên định với mục tiêu cho ra đời những sản phẩm chất lượng tốt, bảo đảm yêu cầu của khách hàng, suốt 6 năm qua, tập thể cán bộ, công nhân viên của Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã nỗ lực vượt khó, không ngừng cải tiến, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Toàn cảnh Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Nhờ đó, ngay năm đầu tiên đi vào hoạt động, Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã có lợi nhuận trên 13,6 tỷ đồng, sớm hơn so với thời gian dự kiến. Năm 2018, sản xuất 650.000 tấn alumin quy đổi đạt công suất thiết kế. Năm 2019, sản lượng alumin quy đổi đạt 686.568 tấn, đạt 105% công suất thiết kế. Và trong quý I/2021, sản lượng alumin của Công ty đã đạt 186.840 tấn,…

Alumin Nhân Cơ: Nỗ lực sản xuất, quan tâm bảo vệ môi trường

Khi đại dịch Covid – 19 bùng phát, Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV đã chủ trương triển khai thực hiện việc hoàn thành "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Nhiều biện pháp đã được nhanh chóng thực hiện tại các nhà máy như "3 tại chỗ", "1 cung đường, 2 địa điểm đến’’; xây dựng chế độ vận hành tối ưu cho nhà máy Alumin Nhân Cơ… Việc sản xuất vì thế không bị gián đoạn, hàng nghìn lao động của nhà máy vẫn được đảm bảo thu nhập trong đại dịch.

Khi dịch bệnh được kiểm soát cũng là lúc Nhà máy bước vào giai đoạn bứt phá để hồi phục và phát triển. Những thành quả đạt được trong sản xuất gần đây đã chứng minh cho nỗ lực của tập thể Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Cụ thể tính đến tháng 5/2022, Alumin Nhân Cơ đang duy trì số lao động bình quân theo ngày công là 1.183 người với mức thu nhập trung bình đạt 14,3 triệu đồng/người/ tháng. Đây là mức thu nhập tương đối cao và ổn định so với mặt bằng chung lao động ở địa phương.

Đến hết tháng 5/2022, Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV đã thực hiện đầu tư các dự án, công trình đạt 79.694 triệu đồng (tương đương 39,55% so với kế hoạch được duyệt). Trong đó, sản lượng tháng 5 của Alumin quy đổi đạt 67.206 tấn vượt 101,83% kế hoạch của tháng, lũy kế năm cho đến thời điểm cuối tháng 5 đã đạt 650.000 tấn. Sản lượng Alumin nung là 64.940 tấn (đạt 104,74% kế hoạch tháng và 48,81% kế hoạch năm). Doanh thu khoáng sản trong tháng 5 cũng đạt tới 218,32 tỷ đồng, lũy kế đến hết tháng 5/2022 đạt 1.273,47 tỷ đồng bằng 143,5% so với cùng kỳ năm 2021;…

Những con số đã chứng minh cho đà tăng trưởng và sức bật mạnh mẽ của Nhà máy Alumin Nhân Cơ sau dại dịch Covid – 19. Có được những "trái ngọt" này một phần cũng nhờ sự động viên kịp thời của Ban lãnh đạo điều hành và các tổ chức đoàn thể trong Công ty.

Nỗ lực bảo vệ môi trường

Không chỉ tập trung, nâng cao hiệu quả sản xuất, những năm qua, Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo dưỡng thiết bị, chú trọng đầu tư vào hệ thống kỹ thuật công nghệ nhằm đảm bảo dây chuyền sản xuất ổn định, đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, nhà máy luôn khuyến khích cán bộ, công nhân viên tích cực đưa ra các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với tinh thần: "Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng". Mới đây, các đơn vị đã triển khai và hoàn thành Dự án sản xuất thực nghiệm "Dùng máy ép lại than cám cỡ < 13mm thành hình quả bàng" tại phân xưởng Khí hóa than theo phương án thí điểm 200 tấn, phối trộn với than cục theo các tỉ lệ khác nhau đưa vào lò sinh khí; đề tài "Thu hồi phèn nhôm, oxit sắt và xử lý chất thải rắn từ bùn đỏ",…Từ đó, tại các phân xưởng sản xuất, hầu hết các chỉ tiêu tiêu hao đều thấp hơn kế hoạch, không để xảy ra sự cố mất an toàn lao động nào và đem lại sản lượng cao hơn mục tiêu đề ra.

Một góc Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Vấn đề bảo vệ môi trường cũng luôn được quan tâm. Những năm qua, Nhà máy không ngừng cái tiến công nghệ nhằm giảm thiểu phát thải, thường xuyên thực hiện việc quan trắc môi trường định kỳ; kiểm soát tốt các thông số môi trường; nhận diện các nguy cơ để kịp thời thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa các sự cố về môi trường có thể xảy ra,…

Song song với đó, các hoạt động thiết thực để bảo vệ mội trường cũng được đoàn viên, thanh niên công ty triển khai thường xuyên. Điển hình như Ngày Môi trường thế giới 5/6/2022 với chủ đề "Chỉ Một Trái đất" đã có hơn 800 lượt đoàn viên, thanh niên của các phòng, phân xưởng tích cự tham gia các hoạt động cắt tỉa cây cỏ, dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm,..

Mong muốn truyền tải ý nghĩa thông điệp hướng tới sản xuất bền vững, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, khẩu hiệu "Tôi và bạn cùng chung tay vì ngôi nhà Công ty Nhôm Đắk Nông -TKV luôn sáng - xanh - sạch" cũng được Đoàn Thanh niên Công ty tuyên truyền sâu rộng tới từng chi đoàn và đã đem lại sự thay đổi rõ rệt, cải thiện môi trường làm việc của công nhân, người lao động.