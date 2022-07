Amazon: Hơn 300 triệu mặt hàng đã được bán trong sự kiện Prime Day 2022

Khoảnh khắc đến và đi: Sự kiện Amazon Prime Day 2022 đã chính thức kết thúc. Tổng kết lại, người mua sắm trên Amazon đã mua hơn 300 triệu mặt hàng trong đợt giảm giá trong dịp Amazon Prime Day năm nay, tăng từ khoảng 250 triệu vào năm 2021, khiến đây trở thành sự kiện Prime Day lớn nhất trong lịch sử kinh doanh của Amazon. Và mua sắm nhiều hơn đồng nghĩa với tiết kiệm nhiều hơn — Các thành viên Prime đã tiết kiệm được hơn 1,7 tỷ đô la, nhiều hơn bất kỳ sự kiện Prime Day nào được tổ chức trước đó, theo công ty Amazon công bố hôm 14/7.

Amazon Prime Day là một sự kiện do chính Amazon tổ chức với mục đích kích cầu mua sắm vào thời điểm sức mua trong năm đang bị suy giảm. Ảnh: @AFP.

Công ty không tiết lộ tổng doanh thu từ sự kiện kéo dài hai ngày, nhưng cho biết các thành viên Prime trên toàn thế giới đã mua hơn 100.000 mặt hàng mỗi phút trong đợt giảm giá. Các mặt hàng bán chạy nhất ở Mỹ là điện tử tiêu dùng, hàng gia dụng và các thiết bị mang nhãn hiệu Amazon.

Sự kiện diễn ra vào ngày 12 và 13/7, nhưng nó cũng xuất hiện vào thời điểm mà ví của người tiêu dùng đang bị siết chặt do lạm phát tăng vọt. Năm nay, người mua sắm dường như tiếp cận các nhu cầu thiết yếu hơn là tiêu pha, giải trí, với các sản phẩm như gói đồ ăn nhanh Frito-Lay lọt vào danh sách những mặt hàng được mua nhiều nhất, theo Numerator, công ty theo dõi chi tiêu trong ngày Amazon Prime Day.

Khoảng 58% đơn đặt hàng được đặt cho các mặt hàng dưới 20 đô la, dữ liệu của Numerator cho thấy, dựa trên một cuộc khảo sát về việc mua hàng trong Prime Day từ 21.306 hộ gia đình.

Tuy nhiên, viễn cảnh giá cao hơn dường như không làm giảm sự nhiệt tình của người tiêu dùng xung quanh Ngày Prime Day và các sự kiện giảm giá khác do các nhà bán lẻ cạnh tranh như Best Buy và Target tổ chức. Tổng doanh thu bán lẻ trực tuyến riêng tại Mỹ trong sự kiện Ngày Prime Day của Amazon đã vượt 11,9 tỷ USD. Con số này cao hơn 8,5% so với các giao dịch thương mại điện tử tổng thể được tạo ra trong sự kiện năm ngoái, theo dữ liệu của Adobe Analytics.

Lạm phát tăng vọt dường như không ngăn cản người tiêu dùng tham gia sự kiện này, trong đó hàng gia dụng, thiết bị điện tử tiêu dùng và thiết bị mang nhãn hiệu Amazon là những danh mục bán chạy nhất. Ảnh: @AFP.

Amazon cũng kêu gọi sử dụng Amazon Live, dịch vụ phát trực tiếp của họ. Công ty cho biết các buổi phát trực tiếp của Prime Day đã có hơn 100 triệu lượt xem, mặc dù họ không tiết lộ con số đó như thế nào so với sự kiện năm ngoái. Amazon cho biết, hàng nghìn người dùng đã tổ chức các buổi phát trực tiếp trong sự kiện năm nay.

Doug Herrington, Giám đốc điều hành của Amazon Worldwide Stores cho biết: "Ngày Prime Day là ngày kỷ niệm các thành viên Prime của chúng tôi, những người mong đợi sự kiện này hàng năm và chúng tôi rất vui mừng khi một lần nữa đã giúp họ có được khoản tiết kiệm đáng kinh ngạc. Sự kiện đặc biệt này có thể thực hiện được là nhờ sự hỗ trợ của các nhân viên, nhà cung cấp và người bán của chúng tôi và tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả họ vì đã biến ngày này thành một Ngày chính thức để ghi nhớ".

Rob Jackson, Ujamaa Lighting, một công ty sản xuất bóng đèn tiết kiệm năng lượng chất lượng cao có trụ sở tại Austin, Texas, cho biết: " Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với Amazon cho Prime Day năm nay. Việc trở thành một phần của Amazon đã giúp Ujamaa tiếp xúc với rất nhiều khách hàng mới ngoài những khách hàng trong cộng đồng địa phương của chúng tôi — điều này là vô giá đối với sứ mệnh của doanh nghiệp. Chúng tôi hoan nghênh Amazon vì những nỗ lực của họ trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và mong muốn được hợp tác với họ nhiều hơn nữa trong tương lai".

Ngày Prime Day 2022 là Sự kiện Prime Day lớn nhất từ trước đến nay. Các thành viên Amazon Prime trên toàn thế giới đã tiết kiệm được hơn 1,7 tỷ đô la — nhiều hơn bất kỳ sự kiện Prime Day nào khác. Ảnh: @AFP.

Dưới đây là xu hướng mua sắm trên toàn thế giới và Hoa Kỳ xung quanh sự kiện Prime Day của Amazon bao gồm:

Xu hướng mua sắm xung quanh sự kiện Prime Day của Amazon trên toàn thế giới

• Các thành viên Prime trên toàn thế giới đã mua hơn 100.000 vật phẩm mỗi phút trong sự kiện Prime Day năm nay.

• Một số danh mục bán chạy nhất trên toàn thế giới trong này là Thiết bị Amazon, Điện tử gia dụng và Gia đình.

• Các thành viên Prime trên toàn thế giới mua sắm nhiều nhất từ 9 giờ sáng — 10 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương vào ngày 12 tháng 7 trong toàn bộ sự kiện Prime Day.

• Một số mặt hàng bán chạy nhất trên toàn thế giới trong ngày Prime Day này là từ các thương hiệu làm đẹp cao cấp, bao gồm LANEIGE và NuFACE; Apple Watch Series 7; tã và khăn lau của Pampers và The Honest Company; đồ dùng nhà bếp cần thiết từ Rachael Ray, Le Creuset; Đồ chơi VTech và LeapFrog; Vital Protein Collagen Whey; Trang phục và phụ kiện của Levi's; Sản phẩm rửa xe Chemical Guys; và các sản phẩm dành cho thú cưng từ NUTRO, TEMPTATIONS và GREENIES.

• Kể từ ngày mua sắm Prime Day bắt đầu vào ngày 12 tháng 7, một số thiết bị Fire TV, Echo và Blink là một số mặt hàng bán chạy nhất trên Amazon trên toàn thế giới.

Xu hướng mua sắm xung quanh sự kiện Prime Day của Amazon ở riêng Hoa Kỳ

• Các thành viên Prime ở Mỹ đã mua hơn 60.000 mặt hàng mỗi phút trong sự kiện Prime Day năm nay.

• Các thành viên Prime ở Hoa Kỳ mua sắm nhiều nhất từ 8 giờ tối — 9 giờ tối theo giờ Thái Bình Dương vào ngày 13 tháng 7.

• Một số danh mục bán chạy nhất ở Hoa Kỳ là Điện tử tiêu dùng, Thiết bị gia dụng và Đồ gia dụng.

• Một số mặt hàng bán chạy nhất tại Hoa Kỳ trong ngày Prime Day này là các nhãn hiệu làm đẹp cao cấp, bao gồm LANEIGE và NuFACE; Apple Watch Series 7; Crest Teeth Whitening và bàn chải đánh răng điện Oral-B; quần áo trẻ em từ Simple Joys by Carter's; Hộp cơm Bentgo Kids; Trang phục và phụ kiện của Levi's; Máy lọc không khí và cây lau nhà bằng hơi nước; Tai nghe Beats by Dre; Dụng cụ phơi quần áo ngoài trời của Coleman, Marmot và ExOfficio; và đồ chơi xây dựng bao gồm bộ LEGO, Magna-Tiles và PLAYMOBIL.

• Khách hàng ở Mỹ đã sử dụng Prime Day để chào mừng mùa hè, mua hơn 1,2 triệu cặp kính râm và hơn 1 triệu bộ đồ bơi.

• Kể từ ngày mua sắm Prime Day bắt đầu vào ngày 12 tháng 7, một số thiết bị Fire TV, Echo và Blink là một số mặt hàng bán chạy nhất trên Amazon ở Hoa Kỳ.