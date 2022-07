Amazon giới thiệu công nghệ mới giám sát người mua hàng trong các cửa hàng vật lý

Tại Amazon, đội ngũ công nghệ và bán lẻ thực tế của họ đã dành nhiều năm qua để loại bỏ những xung đột từ trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng. Amazon đã bắt đầu bằng cách giúp người mua sắm bỏ qua các đường thanh toán tiền mặt bằng công nghệ Just Walk Out. Những công nghệ này đã biến đổi trải nghiệm mua sắm tại các cửa hàng như Amazon Go và Amazon Fresh. Giờ đây, Amazon tiếp tục giới thiệu một dịch vụ phân tích mới do nhóm công nghệ và bán lẻ vật lý của công ty xây dựng để tiếp tục phát triển trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng.

Cụ thể, Amazon đã tung ra một chương trình theo dõi dữ liệu mới cho các cửa hàng tạp hóa thực tế của mình để khai thác dữ liệu về hành vi của người mua sắm, công ty đã thông báo trong một bài đăng trên blog.

Amazon có thể theo dõi dữ liệu mới trong các cửa hàng tạp hóa thực tế của mình để khai thác dữ liệu về thói quen của người mua sắm. Ảnh: @AFP.

Thông tin chi tiết về cửa hàng, được triển khai cho tất cả các cửa hàng Amazon Go và Amazon Fresh với công nghệ Dash Cart hoặc Just Walk Out ở Hoa Kỳ, phương thức này sẽ cung cấp dữ liệu trở lại cho thương hiệu này và các đối tác bán hàng bên thứ 3 của Amazon về sở thích của người mua sắm - tương tự như thu thập dữ liệu trên các trang thương mại điện tử. Công ty cho biết, việc thu thập và phân tích dữ liệu nhằm cung cấp thông tin chi tiết và phản hồi về các chương trình khuyến mãi cũng như chiến lược quảng cáo của họ.





Những thông tin chi tiết này sẽ giúp các cửa hàng đó liên tục cải thiện trải nghiệm người mua sắm, bằng cách bố trí cửa hàng dễ dàng hơn để người mua sắm tìm thấy các mặt hàng yêu thích và khám phá những mặt hàng mới, cải thiện lựa chọn và tính sẵn có của sản phẩm, đồng thời mang lại giá trị lớn thông qua các chương trình khuyến mãi và quảng cáo có liên quan.

Với công nghệ Phân tích cửa hàng, các đối tác bán hàng bên thứ ba liên kết với Amazon sẽ có quyền truy cập vào thông tin chi tiết về cách sản phẩm của họ được khám phá, cân nhắc và mua tại các cửa hàng hiện hành để giúp họ thông báo các quyết định liên quan đến lựa chọn, khuyến mại và chiến dịch quảng cáo. Thông qua trang tổng quan Phân tích cửa hàng an toàn, các đối tác thương hiệu đó có thể truy cập dữ liệu tổng hợp và ẩn danh về cách sản phẩm của họ được xếp hạng và hoạt động. Ngoài ra, các nhà quảng cáo đang chạy các chiến dịch tại cửa hàng như bảng hiệu kỹ thuật số sẽ thấy các chỉ số hiệu suất liên quan trong báo cáo chiến dịch quảng cáo của họ.

Thông tin chi tiết về Phân tích cửa hàng theo hướng dữ liệu này cho phép các thương hiệu hiểu rõ hơn về con đường mua sản phẩm của họ, giúp họ phát triển và tinh chỉnh chủng loại, hàng hóa và quảng cáo theo thời gian.

"Trong tất cả các trường hợp sử dụng, công nghệ Phân tích cửa hàng của Amazon sẽ chỉ cung cấp dữ liệu tổng hợp và ẩn danh cho các đối tác thương hiệu, có nghĩa là những gì được chia sẻ với các thương hiệu được trình bày dưới dạng một nhóm và không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thứ gì có thể được liên kết trở lại với bất kỳ người mua sắm cá nhân nào; thay vì chỉ cung cấp tổng số, trung bình và tỷ lệ phần trăm về hiệu suất sản phẩm, khuyến mại và chiến dịch quảng cáo — ví dụ: tỷ lệ phần trăm tần suất sản phẩm của họ được đưa ra khỏi kệ và sau đó được mua trong lần ghé thăm cửa hàng đó kế tiếp, hay được mua trên Amazon.com.

Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân về người mua sắm, vì vậy dữ liệu mà các đối tác thương hiệu nhận được sẽ không bao gồm các chi tiết như tên của khách hàng, dữ liệu duyệt web cá nhân hoặc chi tiết phiên riêng lẻ như thời gian trong ngày họ đã mua sắm hoặc cửa hàng mà họ đã mua sắm. Hơn nữa, không có video hoặc hình ảnh nào về người mua sắm sẽ được chia sẻ với các thương hiệu như một phần của dịch vụ này", Amazon thẳng thắn chia sẻ.

Phân tích cửa hàng cung cấp cho các thương hiệu thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu về hiệu suất của các sản phẩm, chương trình khuyến mại và chiến dịch quảng cáo của họ. Ảnh: @AFP.

Dữ liệu riêng lẻ hoặc dữ liệu tách biệt sẽ không được chia sẻ tự do, ép buộc và khách hàng có thể chọn không tham gia dịch vụ trên trang web Thông tin chi tiết về cửa hàng, theo Amazon. Dữ liệu sẽ được "lưu trữ trong vùng an toàn trên công nghệ dữ liệu đám mây", bài đăng trên blog của Amazon cho biết rõ.





Gần đây, các cửa hàng không thu ngân của Amazon tự hoạt động thông qua một hệ thống giám sát người mua hàng phức tạp, bao gồm các camera hỗ trợ AI theo dõi người mua hàng và cảm biến trọng lượng trên xe hàng. Theo tài liệu nội bộ của Insider, Amazon đã đầu tư lớn vào các cửa hàng không thu ngân ở Mỹ và có kế hoạch mở rộng toàn cầu vào năm 2022 và 2023.

Nhưng Amazon cũng đã vướng lại các vụ bê bối về quyền riêng tư trong quá khứ. Các camera giám sát xe tải giao hàng của công ty đã theo dõi chặt chẽ các công nhân từ cử động tay và nét mặt của họ, điều này khiến một số công nhân cảm thấy bị khó chịu, bực dọc.

Vào tháng 12 năm ngoái, các cổ đông đã yêu cầu Amazon kiểm tra hạn ngạch năng suất và hệ thống giám sát công nhân. Hiện Amazon đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận mới nào từ phía tạp chí Insider.